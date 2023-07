Stavate aspettando le offerte del Prime Day 2023 per acquistare una nuova smart TV di ottima qualità risparmiando? Allora non possiamo non segnalarvi la presenza su Amazon di tante offerte su diversi modelli dell’eccellente gamma Sony Bravia.

Si tratta di gioielli della tecnologia eleganti e ultra performanti, disponibili in diversi formati per poter soddisfare tutte le vostre esigenze. Per aiutarvi nella scelta del modello più adatto a voi, abbiamo raccolto in questo articolo le offerte più ghiotte sulle smart TV Sony Bravia.

Tutte le smart TV Sony Bravia hanno un pannello 4K HDR che aggiorna i contenuti a schermo 120 volte al secondo, per transizioni senza interruzioni. Un audio chiaro e potente viene fornito dall’innovativo altoparlante X-Balanced che, con la sua forma unica, vi regalerà un audio sempre chiaro e nitido, ulteriormente potenziato dalla tecnologia audio surround di Dolby Atmos.

Va poi aggiunto che le smart TV Sony Bravia sono perfette anche per i gamer, in quanto offrono un gameplay fluido e ultra-reattivo con una frequenza di aggiornamento variabile e una modalità a bassa latenza automatica. Inoltre, tutti i modelli hanno Google TV e i comandi vocali integrati, per una fruizione ancora più comoda di tutti i vostri contenuti multimediali preferiti.

Fra i tanti modelli in offerta vi segnaliamo l’ottima Sony KD-50X85K con schermo da 50′‘, che garantisce performance eccellenti sotto qualsiasi punto di vista proprio perché fa sue tutte le caratteristiche elencate sopra. Oggi la trovate su Amazon a soli 629,00€.

Se invece state cercando un modello con uno schermo ancora più ampio per trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica, allora vi segnaliamo la Sony KD-75X85K con schermo da 75′‘, che trovate in super offerta ad appena 1.159,00€.

Smart TV Sony Bravia 2022: sconti fino al 1000€ su tanti modelli

