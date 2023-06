State cercando una nuova smart TV che offra una qualità eccezionale a un prezzo conveniente, magari per una stanza non troppo grande? Allora non potete perdervi l’ottima Xiaomi F2 con schermo da 43” e risoluzione 4K, oggi scontata di ben 100€ su Amazon.

Il prezzo scende così da 399,00€ a soli 299,00€, grazie allo sconto del 25%. Un’occasione da cogliere al volo, visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che le scorte o la promozione si esauriscano.

Questa bellissima Xiaomi F2 vi regalerà un’esperienza visiva straordinaria, grazie allo schermo ad altissima risoluzione 4K Ultra HD. Le immagini saranno ricche di contrasti e colori vividi, mentre la tecnologia HDR 10 permetterà di apprezzare anche i dettagli più piccoli, offrendo scene incredibilmente realistiche.

L’eccellenza dell’immagine si accompagna a una qualità sonora straordinaria, grazie al supporto delle tecnologie Dolby e DTS, che vi regaleranno un audio nitido e coinvolgente. Inoltre, la Xiaomi F2 include una modalità gaming che vi permetterà di collegare la vostra console e godervi un’esperienza di gioco fluida e dinamica, grazie al brevissimo tempo di risposta dello schermo.

Ma non è tutto! Una delle caratteristiche più interessanti della Xiaomi F2 è la presenza di Fire TV integrata. Avrete così a disposizione un menu con migliaia di app e programmi, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN e molti altri. Consultare e accedere ai vostri contenuti in streaming preferiti sarà facilissimo, grazie al telecomando smart. Ma potrete anche connettere il televisore all’assistente vocale Alexa e gestire la riproduzione grazie al microfono integrato nel telecomando.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

