SMAU Bologna 2019, dal 6 al 7 giugno innovazione e tecnologia al servizio dell’impresa

Vieni a trovarci a SMAU Bologna 2019, l'evento incentrato sul rapporto tra ricerca e impresa, con accento sull'open innovation e nuove modalità di incontro tra domanda e offerta di innovazione.

Dal 6 al 7 giugno prossimo presso il padiglione 33 di BolognaFiere si svolgerà SMAU Bologna, evento dedicato al rapporto tra tecnologia e impresa, che avrà come parola d’ordine l’open innovation. Il calendario prevede non solo eventi, workshop formativi, startup safari per scoprire le innovazioni presenti in fiera più vicine alle esigenze della propria impresa, ma anche eventi di networking per stringere la mano ai protagonisti del cambiamento nel proprio territorio, dando vita a nuove partnership, e appuntamenti con i principali attori del settore ICT come Cisco, Consorzio CBI, SAP, Sirti e Unify. Tom’s Hardware, presente all’evento, vi permette di partecipare gratuitamente.

Come detto il fil rouge della manifestazione sarà l’open innovation, un tema – quello dell’innovazione aperta – dietro cui si cela una molteplicità di approcci, tutti orientati ad una maggiore collaborazione tra startup e imprese. SMAU Bologna sarà dunque l’occasione per entrare in contatto con imprenditori e manager proiettati al futuro con i nuovi attori dell’ecosistema dell’innovazione, italiano e non solo, attraverso iniziative di incontro e condivisione di esperienze.

Un evento da vivere intensamente per trovare nuove proposte, idee e partner a cui affidarsi per costruire insieme il futuro della propria impresa, scegliendo nel ricco programma di SMAU Live Show quello che meglio si avvicina al proprio settore: avrete la possibilità, in 50 minuti, di conoscere le esperienze di innovazione di imprese ed organizzazioni che operano non solo nell’open innovation, ma anche nei settori dell’agrifood, dell’industria 4.0, dell’internazionalizzazione, del commercio e del turismo, e di tanto altro, come Smart Mobility, Smart Energy, Education, PA Digitale, innovazione nel settore sanitario, edilizia sostenibile e valorizzazione del territorio.

Tutto questo a SMAU Bologna il 6 e 7 giugno, dalle 9.30 alle 17.30. L’evento è gratuito, previa iscrizione obbligatoria sul sito SMAU. Qui potete trovare il codice invito gratuito per partecipare con Tom’s Hardware.