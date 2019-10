SMAU Milano 2019, con Tom’s Hardware nel mondo dell’Open Innovation

SMAU Milano 2019 è un evento imperdibile per ogni imprenditore interessato a conoscere da vicino gli esempi più virtuosi di innovazione digitale nel proprio settore, tra workshop ed eventi dedicati all'open innovation. E con Tom's Hardware il biglietto d'ingresso costa anche meno.

Nel padiglione 4 di Fieramilanocity, dal 22 al 24 ottobre aprirà i battenti la nuova edizione di SMAU, la principale piattaforma di business matching italiana nei settori dell'innovazione e delle tecnologie digitali per imprese e pubbliche amministrazioni locali. La proposta di SMAU è molto lontana dal modello tradizionale di Fiera: nuove modalità di incontro tra domanda e offerta di innovazione, percorsi guidati, speed pitching e altro ancora propongono infatti un coinvolgimento più diretto del visitatore, per imparare, prendere ispirazione ed entrare in contatto con la vera innovazione.

Oltre 60 aziende e investitori provenienti da 25 Paesi, più di 100 aziende italiane vincitrici del Premio Innovazione SMAU sono pronti a condividere le proprie esperienze di innovazione e tanti Tavoli di Lavoro che riuniranno i principali stakeholder nazionali e internazionali, tra imprese digital, startup, incubatori, acceleratori e istituzioni: sono solo alcuni dei numeri e dei motivi per cui vale davvero la pena partecipare quest’anno.

Tra gli appuntamenti più interessanti troviamo gli eventi della sesta edizione di Italia RestartsUp, organizzati da Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui parteciperanno oltre 80 operatori internazionali che appartengono al mondo delle corporate o ad acceleratori, incubatori ed altri operatori che abbiano ruolo nel rapporto corporate-startup.

Per guidare i visitatori nella scelta dell’innovazione più adatta alle proprie esigenze, SMAU metterà come sempre a disposizione diverse modalità di incontro con i protagonisti dell’innovazione nazionale e internazionale, dagli SMAU Live Show fino agli Startup Safari. Il primo è un contenitore di eventi sui temi del turismo e commercio, agrifood, industria 4.0, smart communities, fintech, sanità e open innovation che avranno il compito di accompagnare gli imprenditori alla scoperta dei benefici dell’innovazione nel proprio settore, tramite incontri con realtà come Dompé, Ferrovie dello Stato Italiane, QVC Italia, Sirti, Cisco e molti altri, che hanno già avviato progetti di innovazione in azienda. Startup Safari invece prevede visite guidate della Fiera, gratuite e in programma ogni giorno, rivolte a tutti i visitatori, per scoprire le realtà più innovative che si rivolgono a diversi settori.

Molti inoltre anche gli eventi speciali che animeranno le tre giornate di SMAU Milano 2019. Il 22 ottobre ad esempio si terrà Open Innovation, le indagini e le esperienze, l’evento di apertura della 56ma edizione, in cui sarà presentato il primo Italy Open Innovation Outlook 2020 curato da Mind The Bridge e SMAU, la prima fotografia complessiva sull’Open Innovation in Italia, per comprendere come le imprese italiane si stiano muovendo, anche a confronto con quelle di altri Paesi.

Il 23 ottobre invece ci sarà l’evento dedicato al nuovo Assintel Report 2020, che fornisce in anteprima uno sguardo al mercato italiano dell’ICT e dell’innovazione digitale del 2020. Un appuntamento dedicato all’andamento del digitale e alle sue previsioni di spesa, alle priorità e alle sfide che le imprese italiane dovranno intraprendere nel 2020 e soprattutto come stanno affrontando queste nuove frontiere.

Il 24 ottobre focus su Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital in Italia. Realizzato per il quarto anno consecutivo da Assolombarda, Italia Startup e SMAU, con la partnership scientifica di Infocamere e Politecnico di Milano e con il supporto di Confindustria e Piccola Industria Confindustria per la segnalazione dei casi di successo, l’Osservatorio propone un’analisi quantitativa sugli investimenti in Corporate Venture Capital, affiancata da un’indagine qualitativa su alcune esperienze italiane di Open Innovation, nel contesto di modelli evolutivi che si stanno consolidando a livello internazionale.

SMAU infine è da sempre anche spazio di formazione e aggiornamento per chi vuole restare al passo con le innovazioni che interessano il proprio settore. Per questo gli oltre 300 workshop gratuiti tenuti da speaker qualificati, che si terranno fra il 22 e il 24 ottobre, accenderanno i riflettori su tematiche come realtà aumentata, intelligenza artificiale, cyber security, GDPR, IoT, lean production e industry 4.0, internazionalizzazione, startup e open innovation, cloud e big data e molti altri temi chiave dell’innovazione digitale.

Gli eventi più interessanti andranno ad arricchire l’offerta della SMAU Academy, la piattaforma gratuita di formazione e aggiornamento professionale permanente, dedicata ad imprenditori, manager e professionisti italiani che vogliono accrescere le proprie competenze su tematiche di grande attualità per il loro business.

Appuntamento quindi a Milano, Fieramilanocity, il 22, 23 e 24 ottobre dalle ore 9.30 alle 17.30.