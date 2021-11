Softbank investe sulla tecnologia blockchain ma non sulle criptovalute

La società di investimento giapponese Softbank faceva parte di un round di finanziamento per FTX Trading, il proprietario dello scambio di criptovaluta FTX, presieduto dal miliardario Wizkid Sam Bankman Fried. Ma l’interesse per il settore si è fermato all’infrastruttura blockchain. “Siamo rimasti lontani dalle monete. Non possiamo quantificarlo, non possiamo metterci un modello matematico”. ha dichiarato Il CEO di Softbank, Rajeev Misra

Secondo alcune previsioni il mercato blockchain dovrebbe crescere fino a circa 40 miliardi di dollari entro il 2025, dal suo totale di 3 miliardi di dollari nel 2020. D’altra parte, le criptovalute sono a volte selvaggiamente volatili e il divieto della Cina di cripto mining e transazioni di criptovaluta non ha certamente aiutato.

Photo credit - depositphotos.com

L’azienda di Misra si aspetta una grande crescita nei settori della tecnologia dell’istruzione e delle scienze della vita. Ha dichiarato: “Un bambino in una piccola città in India o in Africa può ottenere un’istruzione dal MIT o da Stanford e questo sta accadendo e sta anzi accelerando. Il fatto che stiamo usando l’ingegneria genetica e l’intelligenza artificiale per trovare un vaccino entro sei-sette mesi mostra come l’investimento nelle scienze della vita accelererà per trovare una cura per molte malattie e vaccini dello stile di vita”.

Softbank è desiderosa di investire in Europa, America Latina e Medio Oriente, dove ritiene che ci siano interessanti opportunità di crescita. Tuttavia, del mercato indiano Misra ha detto che era “surriscaldato” e che “le valutazioni sono alte”.