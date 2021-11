Solana è diventata la quarta criptovaluta più grande del mondo

Solana, la blockchain ad alta velocità, è diventata la quarta più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, superando sia Cardano che Tether nell’ultima settimana. Il token SOL si è rialzato duramente in mezzo al rinnovato interesse per lo spazio delle risorse digitali, raggiungendo un nuovo massimo storico di 245,69 dollari.

L’attuale mossa di Solana sembra far parte di una tendenza più ampia che fa crescrere soprattutto gli asset di tipo Layer 1. Ethereum e Polkadot, ad esempio, hanno recentemente raggiunto nuovi massimi storici, con Terra e Avalanche che si avvicinano.

Durante la recente ascesa di Solana, il CEO di Solana Labs Anatoly Yakovenko ha commentato il posto della blockchain nel più ampio ecosistema crittografico, elogiando l’innovazione di Ethereum e suggerendo che il successo di Solana non sarà spinto dal potenziale fallimento della fusione Proof-of-Stake di Ethereum prevista per il 2022.

Da gennaio, Solana è aumentata di quasi il 17.000%, rendendolo uno dei migliori investimenti crittografici dell’anno finora. L’adozione di NFT su Solana e il crescente valore totale bloccato nei protocolli DeFi come Raydium e Orca hanno contribuito alla crescita parabolica della catena. La capitalizzazione di mercato di Solana si attesta attualmente a circa 72 miliardi di dollari. Se si tratta di sfidare Binance Coin per il terzo posto, il token SOL dovrà colmare il divario del 30% tra le due valute.