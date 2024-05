Solo 50€ per quest'ottima telecamera di sicurezza per esterno!

Se siete preoccupati per la sicurezza di casa vostra con l'arrivo della bella stagione allora ecco l'offerta che fa per voi. Infatti su Amazon potete trovare la telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite, la soluzione ideale per una sorveglianza esterna motorizzata a 360°, in offerta a soli 49,99€, grazie a uno sconto del 29%. Con la sua risoluzione 1080p e la visione notturna fino a 30m, assicura immagini chiare in qualsiasi momento della giornata. Grazie al rilevamento di persone attivato da IA, sarete immediatamente avvisati di qualsiasi movimento nella vostra area di rilevamento personalizzata. È resistente alle intemperie e compatibile con Alexa, rendendola un’aggiunta preziosa e versatile per la sicurezza della vostra casa.

Telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite per esterni, chi dovrebbe acquistarla?

La telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite è la soluzione ideale per chi cerca una protezione avanzata per gli spazi esterni della propria abitazione o azienda. Con la sua copertura a 360°, offerta dalla rotazione orizzontale a 352° e verticale a 95°, è ottima per coloro che desiderano avere un controllo panoramico senza punti ciechi dell'area circostante. Grazie all'integrazione di un algoritmo AI per il rilevamento delle persone, questa telecamera è particolarmente adatta a chi vuole restare aggiornato in tempo reale su movimenti sospetti, ricevendo notifiche immediate direttamente sul proprio smartphone o dispositivo mobile ogni volta che qualcuno entra in un'area di rilevamento predefinita.

Inoltre, la resistenza agli agenti atmosferici, garantita dalla certificazione IP65, la rende perfetta per coloro che necessitano di una soluzione durevole nel tempo, capace di affrontare sole, pioggia o neve senza problemi. Agli utenti che vogliono ascoltare e vedere ciò che avviene presso la propria proprietà con chiarezza, grazie al microfono con cancellazione del rumore incorporato, la telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite offre una qualità audio di alto livello. È dunque raccomandata per chi cerca non solo una sorveglianza visiva, ma anche acustica degli spazi esterni, il tutto restando comodamente collegato tramite dispositivi mobili.

Al prezzo attuale di 49,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, la telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite rappresenta un'ottima offerta per chi cerca una soluzione affidabile per la sicurezza degli spazi esterni. Con le sue funzionalità avanzate come il rilevamento di persone tramite AI, la qualità audio superiore e la resistenza alle intemperie, consigliamo vivamente l'acquisto di questa telecamera a chi desidera proteggere il proprio ambiente con tecnologia all'avanguardia.

