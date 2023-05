Qualche mese fa abbiamo provato il Sonos Era 300, l’attuale top di gamma dei nuovi altoparlanti Sonos con la capacità di riprodurre audio surround. Assieme a Era 300, Sonos ha presentato anche una versione più contenuta in termini di prezzo e prestazioni, il modello Era 100, sempre in grado di riprodurre musica surround e con l’intento di sostituire Sonos One, l’altoparlante più economico della linea. Economico ma dalle prestazioni molto convincenti, infatti fino ad ora Sonos One è stato tra gli altoparlanti compatti migliori del mercato. Ma Era 100, che ora offre anche un suono stereo, potrebbe diventare il preferito.

Come è fatto

Il nuovo Era 100 è rivisto completamente, cioè non è stato preso il Sonos One e modificato qua e la, ma è stato riprogettato da zero. Sonos ha mantenuto la sua identità nel design e qualità costruttiva, ma Era 100 ora è più ovalizzato, e in generale più grande, anche se non di molto. Ciò non stravolge il modello d’uso, poiché Era 100 è sempre pensato per poter essere inserito in ogni stanza dove c’è un po’ di spazio, che sia in una libreria o appoggiato su un mobile o scrivania.

Disponibile in colore bianco o nero, come molte soluzioni Sonos, una griglia nasconde i driver e s’integra perfettamente nel disegno. Questa scelta non è solo estetica ma serve anche per accomodare i nuovi altoparlanti, che donano a Era 100 il suono stereo, mentre Sonos One era un altoparlante mono. Troviamo un woofer, un po’ più grande rispetto al modello del One e due tweeter, inclinati e ognuno con la sua guida d’onda. L’obiettivo di Sonos è offrire una buona divisione stereo, ma anche più potenza e bassi più profondi. Ogni driver è gestito da un amplificatore in classe D.

Come per Era 300, anche su Era 100 sono stati implementati i nuovi comandi, sotto forma di tasti capacitivi per controllare la riproduzione e il microfono, mentre il volume si controlla facendo passare il dito su una sorta di “slider fisico”, che rende tutto molto intuitivo. Dietro è presente il tasto per abilitare l’accoppiamento bluetooth e l’interruttore per disabilitare il microfono, dato che Era può essere controllato anche con l’assistente vocale, Alexa o quello proprietario di Sonos. È anche possibile connettere Era 100 tramite cavo, sfruttando una porta USB e un adattatore, che dovrete acquistare.

Connettività Wi-Fi e Bluetooth

Come tutti gli altoparlanti Sonos, anche Era 100 può essere connesso alla rete Wi-Fi casalinga per il controllo tramite l’applicazione, cha abilita anche le funzioni multi-room. Ma ora è anche disponibile il Blueooth, per una connessione diretta con un riproduttore, che oggi significa uno smartphone. Sono supportati i codec AAC e SBC, e anche l’audio in alta definizione. Non è supportato l’audio spaziale, come invece è per Era 300.

Calibrazione

La resa di un altoparlante può essere migliorata in base alla stanza in cui viene inserito, e per farlo Sonos usa TruePlay, che finalmente è disponibile anche per chi ha uno smartphone Android e non solo a chi dispone un iPhone, come è stato per anni. Un’altra differenza è che, oltre a poter usare il microfono dello smartphone per rilevare la resa acustica in più parti della stanza, è anche possibile lasciare che l’altoparlante effettui un’auto-calibrazione utilizzando il microfono integrato.

Dalle prove che abbiamo effettuato l’auto-calibrazione funziona molto bene, quindi potete evitare la procedura manuale che vi richiede più tempo. Fatelo solo se ritenete che la vostra stanza sia molto complicata e un calibrazione di questo genere possa fare la differenza.

Qualità audio

Sonos One offre un audio preciso, ricco di dettagli, ampio e con bassi potenti – considerando la dimensione. Era 100 è ancora migliore. È ancora più preciso, più ampio, con ancora più dettagli e con bassi ancora più potenti. Rimane abbastanza veloce, la dinamica non è male, e tutto ciò ci porta facilmente a dire che siamo davanti a una scelta ancora migliore per chi cerca un altoparlante piccolo – abbastanza piccolo – dall’ottima resa acustica.

La resa delle voci è veramente superiore a quello che solitamente si può ascoltare da altoparlanti compatti, e la spaziosità che si ottiene con Era 100 ha pochi rivali. Certo è importante trovargli una buona posizione nella stanza, ma a parte qualche piccola attenzione, non avrete problemi ad apprezzare la resa acustica.

La resa delle voci è talmente buona che ci piace ascoltare anche audiolibri, con una bella voce calda che riempie la stanza. Insomma, c’è poco da contestare ad Era 100. Non stiamo dicendo che è l’altoparlante migliore del mondo, ma che considerando la compattezza e il prezzo, è difficile non rimanere soddisfatti.

Verdetto

Era 100 si merita il nostro Award. Se state cercando un altoparlante compatto a meno di 300 euro, con cui sonorizzare una stanza di medie o anche grandi dimensioni, Era 100 fa al caso vostro. La qualità audio non è in discussione, a questo prezzo, poi è stato aggiunto anche il Bluetooth, ed è possibile usare l’applicazione Sonos che è sempre comoda, soprattutto se avete più altoparlanti Sonos in casa.

Se avete una Soundbar Sonos (Arc), e volete aggiungere due canali posteriori, prendete un paio di Era 100 per raddoppiare la qualità dell’ascolto.