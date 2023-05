State cercando l’offerta ideale per acquistare un nuovo speaker o un’eccellente soundabar da utilizzare con la vostra smart TV? In tal caso, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione Sonos in corso sullo store ufficiale. Il brand, infatti, ha attivato alcune promo su speaker selezionati per prepararvi a un’estate di musica. Fino all’11 giugno, avrete la possibilità di portare a casa uno dei prodotti aderenti all’iniziativa, risparmiando fino al 25%!

Più precisamente, tutti gli speaker hanno il 25% di sconto applicato mentre le soundbar hanno applicato il 20%. Un’occasione da non farvi scappare, tenendo presente che Sonos è pioniera nella realizzazione di dispositivi audio wireless!

Tra le proposte più interessanti in ambito speaker c’è indubbiamente il Sonos Move disponibile ad appena 329,00€ invece di 449,00€. Si tratta di un modello premium davvero interessante, pensato per assicurarvi il massimo della portabilità affiancato a performance eccellenti, per un audio nitido senza eguali! Altri squillanti e bassi davvero profondi, infatti, vi garantiscono un’ascolto di prima qualità.

Non meno importante, il prodotto in questione utilizza la funzione Trueplay, in modo tale da adattarsi perfettamente all’ambiente e al contenuto che state ascoltando. Inoltre, trattandosi di uno speaker certificato IP56, sarete certi di poterlo portare ovunque senza che si rovini a causa di schizzi, polvere o sabbia! L’ideale da avere in vista dell’estate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Sonos dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dell’offerta.

