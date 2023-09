Assistere alla presentazione della nuovaSony A7C II è stato un piccolo déjà vu, visto che solo poche settimane fa abbiamo pubblicato la recensione della nuovissima fotocamera Sony a6700. Forse conosciuta da pochi a causa di un debutto travagliato durante la pandemia di Covid-19, la Sony A7C si rinnova in una nuova declinazione che mantiene però le caratteristiche chiave.

La A7C era pensata per i creatori di contenuti che desideravano una fotocamera facilmente trasportabile e che offrisse al contempo una qualità professionale full frame, ma come cambia in questa versione 2.0?

A7C e A7C II: cosa cambia

Da ormai qualche mese Sony ha investito tempo e risorse nella gamma di fotocamere ZV mirate a conquistare i creatori di contenuti più orientati ai video, lasciando quindi in disparte coloro che cercano più un approccio fotografico. Tuttavia, sembra che Sony abbia voluto sopperire a questa esigenza, non solo con l’aggiornamento della sua fotocamera APS-C di punta, la nuova Sony a6700, ma anche con la A7C II per gli amanti del full frame.

Distinguere questa fotocamera dalle altre della gamma Sony può essere complicato, poiché sembra che Sony stia cercando di coprire ogni possibile variante di fotocamera immaginabile. La A7C II rappresenta ora la fotocamera full frame compatta più avanzata per la “fotografia” nella gamma Sony, anche se c’è anche la Sony ZV-E1 per confondere ulteriormente i videomaker.

Sensore

Il sensore di immagine è una delle maggiori differenze tra la nuova A7C II e la vecchia A7C; entrambe le fotocamere hanno un sensore full frame da 35 mm anziché un sensore APS-C.

L’A7C originale è dotata di un sensore CMOS Exmor R retroilluminato da 24,2 megapixel che offre un’ottima qualità delle immagini fisse e video 4K. Anche la A7C Mark II del 2023 ha un sensore CMOS Exmor R retroilluminato, ma utilizza lo stesso sensore da 33 megapixel ad alta risoluzione che ha fatto il suo debutto per la prima volta nella fotocamera Sony A7 IV del 2021.

Questo sensore da 33 MP offre un vantaggio in termini di risoluzione rispetto alla precedente A7C del 27%, consentendoti di applicare ritagli più aggressivi o realizzare stampe più grandi. La nuova A7C II utilizza il più recente processore BIONZ XR, presente anche nella fotocamera A7 IV, che offre oltre 15 stop di gamma dinamica. Offre una potenza di elaborazione 8 volte maggiore rispetto al processore BIONZ X presente nell’A7C, che di per sé non era da meno.

Autofocus

Sulla A7C ci sono 693 punti di rilevamento di fase e 425 punti di rilevamento del contrasto che coprono il 93% dell’inquadratura, mentre sulla A7C II ci sono 759 punti di rilevamento di fase e 25 punti di contrasto che coprono il 94% del fotogramma.

Entrambe le fotocamere offrono scatti a raffica a 10 fps con tracking AF/AE completo utilizzando l’otturatore meccanico o elettronico silenzioso. C’è però una differenza significativa tra loro che ha un impatto maggiore sulle prestazioni dello scatto a raffica: la dimensione del buffer. L’Alpha 7C è in grado di scattare a 10 fps fino a 223 JPEG o 115 immagini RAW compresse in una raffica ad alta velocità, mentre la nuova arrivata supera i 1000 JPG in qualità Fine e fino a 44 immagini RAW.

Video

La A7C II offre specifiche e capacità di registrazione video nettamente superiori rispetto al suo predecessore, la A7C.

Il modello Sony precedente consentiva la registrazione video 4K/30p nel formato XAVC-S con una profondità colore di 4:2:0 a 8 bit sulla scheda di memoria inserita, oppure 4:2:2 a 8 bit tramite HDMI su registri di terze parti compatibili. Supportava anche i profili HLG, S-Log3 e S-Log2, oltre a poter registrare video Full HD a 1080p fino a 120 fps, con la modalità Slow e Quick motion dedicata che consentiva di variare i frame rate da 1 fps a 120 fps mantenendo una qualità di 1080p.

La A7C II, al contrario, può registrare video 4K/30p sovracampionati da un full-frame 7K e persino 4K/60p in modalità Super 35mm, offrendo una qualità di 4:2:2 o 4:2:0 a 10 bit nei formati H.265 e H.264. Inoltre, supporta la registrazione M-LUT e Log con LUT, mantenendo la possibilità di registrare video Full HD a 1080p fino a 120 fps con la stessa modalità Slow e Quick motion che va da 1 fps a 120 fps.

Come caratteristica aggiuntiva, come già presente nei modelli Sony più recenti, la A7C II è dotata della funzione Auto Framing, che sfrutta l’intelligenza artificiale della fotocamera per riconoscere il soggetto e ritagliare automaticamente l’inquadratura durante la registrazione video, garantendo che il soggetto rimanga sempre in primo piano anche quando la fotocamera è montata su un treppiede.

Mirino e display

La A7C presenta un mirino elettronico XGA OLED da 0,39 pollici con una risoluzione di 2,36 milioni di punti, una caratteristica molto simile a quella della nuova A7C II. Questo mirino offre una copertura del 100% della scena e un frame rate elevato di 120 fps, garantendo un inseguimento dei soggetti in movimento fluido e praticamente privo di ritardi. Tuttavia, va notato che l’ingrandimento è leggermente inferiore, pari a 0,59x, rispetto all’ingrandimento di 0,70x della A7C II. Anche il punto di vista è diverso, con 23 mm sulla A7C II e 20 mm sulla A7C.

Per quanto riguarda lo schermo LCD, entrambi i modelli sono dotati di un display da 3 pollici con un rapporto di aspetto 3:2. La risoluzione dell’A7C II è leggermente superiore, con 1,03 milioni di punti rispetto ai 922.000 punti dell’A7C.

Entrambi i modelli offrono un display articolato su tre assi che consente di orientare lo schermo lateralmente, inclinarlo in avanti per semplificare l’uso quando si fotografa verso sé stessi e piegarlo piatto contro la parte posteriore della fotocamera per proteggerlo da graffi e urti.

Corpo

Sony ha apportato notevoli miglioramenti ergonomici alla nuova versione Mark II dell’A7C. La Sony A7C II, con i suoi 525 grammi, ha un peso leggermente superiore rispetto alla A7C, che pesa 509 grammi, ed è leggermente più profonda con 63,4 mm rispetto ai 59,7 mm della A7C.

Connettività

Pur trattandosi di un corpo che strizza l’occhio anche ai professionisti, A7C II non vanta alcun doppio slot di memoria; le schede compatibili sono di tipo SD UHS-II analogamente al precedente modello.

Prezzo

La Sony A7C II è stata annunciata il 29 agosto 2023 e arriverà nei negozi a metà settembre, con un prezzo di 2.400€ per il solo corpo macchina o di 2.700€ per il kit con l’obiettivo FE 28-60 mm F4-5,6. Conviene preferire lei ad una più completa A7 IV? Qui la concorrenza interna è elevata, sia in termini di prezzo che di funzioni.

Nei prossimi mesi, avremo certamente a disposizione il corpo macchina per un’ampia prova pratica e solo in quel contesto saremo in grado di esprimere un giudizio più dettagliato su questo modello. Tuttavia, già in questo primo contatto preliminare, l’impressione che emerge è che Sony sia riuscita a creare un prodotto flessibile e ricco di funzionalità.