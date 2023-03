Se state pensando di acquistare una nuova Smart TV, le Offerte di Primavera proposte da Amazon in questi giorni rappresentano il momento perfetto per concretizzare l’idea. Tra i tantissimi prodotti in sconto sullo store vi è infatti la magnifica Sony Bravia XR da 55″ con pannello OLED, disponibile a soli 1.099,00€ invece di 1.549,00€!

Potrete dunque risparmiare ben 450,00€ su una delle Smart TV migliori sul mercato, ma non è tutto: al momento dell’acquisto potrete scegliere di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, così da rendere la spesa ancor più accessibile. Inoltre, se siete clienti Prime riceverete il prodotto comodamente a casa vostra in pochi giorni e senza alcun sovrapprezzo per la spedizione.

Uno dei punti di forza principali della Bravia XR è il Cognitive Processor XR che sfrutta l’innovativa tecnologia di Sony per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano. Il risultato è un’esperienza incredibilmente realistica, con un pannello che emulerà il modo in cui l’occhio mette a fuoco per offrire una profondità perfetta alle immagini, oltre a un contrasto straordinario e colori spettacolari.

Il pannello OLED della Sony Bravia XR è infatti abbinato alla tecnologia XR OLED Contrast Pro, grazie alla quale il televisore riesce a potenziare al meglio i colori e il contrasto, generando così neri assoluti e picchi luminosi davvero impareggiabili. Se siete dei giocatori sarete contenti di sapere anche che la Smart TV è perfetta per le console di nuova generazione: il supporto della modalità di gioco e la frequenza di aggiornamento di 120 fotogrammi al secondo renderanno i vostri gameplay estremamente fluidi e reattivi, senza alcun ritardo nell’input o calo di frame.

Sony è una garanzia quando si parla di audio, dunque il comparto sonoro della Sony Bravia XR non poteva che essere eccellente. Non solo i dialoghi e i suoni saranno sempre in perfetta armonia con le immagini trasmesse sullo schermo, ma l’Acoustic Surface Audio+ garantirà un’esperienza incredibilmente immersiva, trasformando il pannello in uno speaker multicanale.

Infine, non possiamo non menzionare la presenza di Google TV integrato, che grazie alla compatibilità con i comandi vocali vi permetterà di impostare e controllare il televisore senza prendere in mano il telecomando. Per esempio, potrete chiedere di riprodurre un film o una serie tv, oppure ricevere consigli personalizzati su nuovi contenuti da guardare in base ai vostri gusti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!