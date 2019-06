Sony, Panasonic e Samsung sono i migliori TV del 2019 per guardare Netflix

Come ogni anno Netflix ha pubblicato nomi e modelli di quelli che ritiene essere i migliori modelli di TV per riprodurre i propri programmi. Rispetto al 2018 entrano Samsung e Panasonic ed esce LG, ma Netflix non ha fornito spiegazioni.

Quali sono i migliori TV per riprodurre i programmi di Netflix? Come ogni anno lo dice l’azienda stessa. Ecco dunque arrivare puntualmente la pagina ufficiale, in cui sono elencati brand e modelli dei televisori selezionati. Quest’anno vincono Panasonic, Samsung e Sony. Rispetto allo scorso anno i primi due sono delle new entry, mentre LG, presente nel 2018, non c’è più.

La webTV sostiene che le scelte siano effettuate sulla base della rispondenza ad almeno 5 dei 7 criteri ritenuti imprescindibili. Tuttavia i punteggi non sono riportati e nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita all’esclusione dei TV LG, che dallo scorso anno non sembrano però essere cambiati molto e avrebbero quindi dovuto probabilmente rimanere compatibili con le direttive.

I modelli indicati da Netflix comunque sono i seguenti:

Panasonic VIERA

GX940

GX900

GX800

Samsung QLED 8K / QLED 4K / Premium UHD / Lifestyle TVs

Q950R

Q90R

Q80R/Q85R

Q70R

Q60R

The Frame (2019)

The Serif (2019)

RU8000

Sony BRAVIA

AG9

XG9505

XG8505

XG8577

XG8588

XG8596

XG8599

XG8796

Per quanto riguarda invece i criteri di scelta, due riguardano la velocità, rispettivamente di accensione del televisore e di esecuzione delle app, due riguardano i criteri di facilità d’uso, in particolare per quanto riguarda presenza di un tasto dedicato sul telecomando e facilità nel trovare e avviare l’app Netflix nel menu, mentre le ultime tre riguardano l’esperienza d’uso offerta. I tre criteri del gruppo riguardano la capacità di aggiornamento in background della TV, la disponibilità dell’interfaccia di Netflix in alta risoluzione e la disponibilità garantita dell’ultima versione dell’app Netflix, in modo che siano sempre disponibili le serie TV e le funzionalità più recenti.