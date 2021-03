Sony presenta un nuovo 50ino di fascia alta: ecco FE 50 f/1.2 serie GM

La famiglia G Master, quella che si rivolge al pubblico dei professionisti, si allarga oggi con il debutto della nuova ottica Sony FE 50mm f/1.2 GM, il tredicesimo obiettivo della gamma e il sessantesimo con attacco E. La caratteristica che subito salta all’occhio è l’incredibile apertura massima di f/1.2, un valore mai associato prima alle ottiche compatibili con l’ecosistema Sony Alpha.

Nonostante l’apertura estrema, il lodevole lavoro svolto dagli ingegneri Sony ha permesso di mantenere gli ingombri e il peso in valori piuttosto contenuti (87 x 108mm, 778g) e vicini a quelli delle attuali ottiche da 50mm con apertura f/1.8. Una vera e propria sfida quella vinta da Sony che ha permesso di realizzare un prodotto estremamente valido e, al tempo stesso, leggero senza alcun compromesso qualitativo.

All’interno del nuovo FE 50mm f/1.2 GM troviamo lenti di ultima generazione, tra cui tre elementi XA (asferici estremi) per mantenere la risoluzione e contrasto lungo tutto il fotogramma. La nuova ottica fissa di Sony è poi dotata di un rivestimento interno Nano AR Coating II che riduce al minimo i riflessi e le immagini fantasma.

L’ampia apertura non compromette neanche la messa a fuoco che, stando a quanto dichiarato, rimane veloce, rapida ed estremamente affidabile. Questo discorso vale sia in ambito fotografico sia in quello video, anche quando si registra in risoluzioni elevate come il 4K. La modalità Eye-Tracking promette, infine, di catturare immagini nitide, contando su un ritardo minimo e vibrazioni contenute. Gli amanti del bokeh cremoso e poco invasivo non resteranno delusi, in quanto il nuovo disegno del diaframma da 11 lamelle assicura prestazioni impeccabili.

Completano la dotazione la presenza di selettori (CLICK ON/OFF e AF/MF) che includono un doppio pulsante programmabile, una caratteristica classica delle ottiche serie G e G Master. L’ottica è infine dotata di una guarnizione in gomma per impedire l’ingresso di polvere nel corpo macchina e ed è in grado di resistere a polvere ed umidità.

Il nuovo Sony FE 50mm f/1.2 GM sarà sul mercato a partire dal prossimo mese di aprile. Il prezzo al pubblico sarà di 2300 euro.