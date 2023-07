State cercando delle ottime cuffie wireless per ascoltare la vostra musica preferita dove e quando volete, senza preoccuparvi dei fastidiosi rumori esterni? Allora non potete perdervi questa offerta di Amazon, che oggi vi propone le spettacolari Sony WH-1000XM4 con un importante sconto del 36%.

Grazie a questa promozione, infatti, le pagherete appena 242,99€ invece di 380,00€, risparmiando così ben 137€. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile, considerando che stiamo parlando di cuffie la cui cancellazione del rumore è considerata la migliore sul mercato, come potete leggere anche nella nostra recensione. Inoltre, potrete anche scegliere di dilazionare la spesa in comode rate a tasso zero selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

La serie WH-1000X di Sony si è sempre distinta per la qualità del suono e l’eccezionale cancellazione del rumore, che elimina ogni suono esterno per dare vita a un’esperienza di ascolto assolutamente immersiva e coinvolgente. Sony ha persino implementato la modalità trasparente, che vi farà percepire i suoni circostanti e reagire tempestivamente a eventuali pericoli; per questo, tale modalità è perfetta quando si attraversa la strada o in situazioni simili.

In ogni altro contesto, la cancellazione del rumore vi trasporterà nel cuore della musica, permettendovi di apprezzare ogni minimo dettaglio sonoro grazie alla qualità dei driver. Trattandosi di cuffie smart, non possiamo non menzionare la funzione Speak to Chat, che mette automaticamente in pausa la musica quando si avvia una conversazione, e il sistema di Wearring Detection, che spegne automaticamente le cuffie quando non le si indossano.

Le WH-1000XM4 possono collegarsi a due diversi dispositivi contemporaneamente tramite bluetooth e, anche se sono senza filo, possono soddisfare perfettamente anche gli audiofili più esigenti. Assolutamente da tenere in considerazione è anche la lunga durata della batteria, che garantisce fino a 30 ore di riproduzione. In caso poi vi dovesse servire una ricarica al volo, in soli 10 minuti otterrete ben 5 ore di autonomia.

Inoltre, grazie all’integrazione degli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri, potrete ottenere informazioni, impostare sveglie e tanto altro, il tutto restando a mani libere. Per non parlare della comodità di poter effettuare e ricevere chiamate in viva voce!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

