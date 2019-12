Sottocosto Unieuro: tanti sconti per dei regali di Natale perfetti!

Continuano le straordinarie offerte Unieuro che grazie all’ormai periodico Sottocosto, portano sotto ai vostri alberi di Natale tante idee regalo a prezzi eccezionali! Grandi brand, prodotti di ogni tipo, prezzi bassissimi, il tutto giusto in tempo per affrontare la bagarre degli acquisti natalizi che, come saprete, già impazzano sia per le strade che online. I prodotti sono innumerevoli e, come sempre, abbiamo selezionato per voi quelli che sono i prodotti più interessanti tra cui vi segnaliamo lo straordinario Death Stranding, ultimo capolavoro per PlayStation 4 disponibile al prezzo più basso di sempre!

Arrivato su PlayStation 4 lo scorso mese, Death Stranding ha raccolto consensi in tutto il mondo, complice un gameplay visionario ed emozionante ed un cast di stelle del cinema prestatesi per dare il volto ai vari personaggi del gioco. Creato da Hideo Kojima, già ideatore della serie di Metal Gear Solid, Death Stranding è senza dubbio uno dei titoli più importanti degli ultimi anni, ed è oggi disponibile ad un prezzo davvero eccezionale: solo 39,99€, con uno sconto del -46% rispetto agli originale 74,99€. Un vero e proprio affare, perfetto come regalo da mettere sotto l’albero di Natale!

Ma non è finita qui, perché le offerte sono ancora tantissime e, oltre alla nostra selezione, l’invito è di tenere d’occhio le pagine della promozione che potete consultare a questo link, o cliccando sul banner qui sopra. Prima di cominciare lo shopping, tuttavia, vi segnaliamo che se siete alla ricerca di ulteriori consigli per acquisti di Natale, potete far riferimento ai nostri numerosi articoli dedicati, consultabili tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno non solo oggi, ma anche nei restanti giorni dell’anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Videogiochi

Smartphone e tablet

Audio/video

Altre offerte

