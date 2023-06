Siete alla ricerca di una nuova soundbar che complementi il vostro TV grazie a un’esperienza audio immersiva e di alta qualità? In tal caso la soluzione perfetta per voi è la LG SQC1, oggi scontata a soli 99,99€ sul sito di Comet!

Grazie a questa offerta potrete risparmiare ben 100,00€ rispetto al prezzo di listino di 199,99€, ma non solo. Avrete modo di optare anche per il pagamento in 3 rate da 33,33€ senza interessi con PayPal, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Con ben 160 Watt di potenza totale e il subwoofer wireless, questa soundbar darà nuova vita al suono del vostro televisore, trasformando i programmi TV e la musica in un’esperienza appagante e avvolgente. Riuscirete a sentire ogni dettaglio, ogni nota e ogni effetto sonoro prendere vita, trasportandovi direttamente al centro dell’azione.

La soundbar SQC1 vi offrirà una connettività ultra versatile: potrete collegarla al vostro televisore tramite il cavo ottico, o anche a un lettore Blu-Ray esterno per godere dei vostri film preferiti con una qualità audio superiore. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth, potrete riprodurre la vostra musica preferita direttamente dal smartphone o tablet da qualsiasi stanza della casa.

Ma non finisce qui. La soundbar SQC1 è dotata di un subwoofer wireless, che vi regalerà bassi profondi e potenti. Potrete posizionarlo liberamente nella stanza senza preoccuparvi dei cavi ingombranti, e lasciarvi poi avvolgere da un audio ricco e coinvolgente. Che voi stiate guardando un film d’azione o ascoltando la vostra playlist preferita, i bassi intensi renderanno ogni momento un’esperienza pari a quella cinematografica.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Comet dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare subito i vostri acquisti. Sia lo sconto che le scorte disponibili, infatti, potrebbero esaurire in men che non si dica.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!