Le smart TV sempre più grandi e ricche di funzionalità sono ormai la norma, ma spesso per mantenere uno spessore ridotto si sacrificano gli altoparlanti. Di conseguenza, molti utenti cercano soluzioni alternative per migliorare la qualità audio.

Le soundbar sono spesso la scelta ideale grazie alle loro dimensioni contenute e alla facilità d’uso. La Sony HT-MT301, oggetto di questa recensione, è un esempio di soundbar semplice, economica e di qualità. Essa viene fornita insieme a un subwoofer wireless che può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale, ideale per nasconderlo sotto al divano.

Design

Così come diversi suoi concorrenti nella medesima fascia di prezzo, il sistema Sony HT-MT301, come dicevamo in apertura, è costituito da due elementi principali, vale a dire la soundbar vera e propria e il subwoofer wireless. Il prodotto è disponibile anche in due diverse colorazioni (ovvero bianca e nera), così da adattarsi al meglio al resto del vostro arredamento. Le dimensioni sono molto contenute. Infatti, la soundbar misura 500x54x103 mm e pesa 1,4Kg, mentre il subwoofer è, ovviamente, un po’ più grande e pesante, misurando 95x383x365 mm per 4,9Kg.

Dal punto di vista estetico, la soundbar, così come il subwoofer, presenta linee molto pulite, con una finitura opaca che tende quasi a replicare l’aspetto della pelle con qualche dettaglio in plastica lucida. Gli altoparlanti della soundbar sono protetti da una griglia in metallo, mentre nella parte superiore troviamo una serie di pulsanti sensibili al tocco che servono a regolare il volume, selezionare la fonte di ingresso, attivare il Bluetooth e spegnere (o accendere) il dispositivo. Una serie di led nella parte frontale viene utilizzato per indicare se la soundbar è accesa e l’attivazione di varie funzionalità. Inoltre, al centro della parte superiore è visibile il simbolo N-Mark, che indica la zona nella quale appoggiare il proprio smartphone per effettuare il pairing automatico tramite la tecnologia NFC, bypassando la consueta procedura via Bluetooth.

La parte posteriore è dedicata ai vari ingressi: oltre al connettore per l’alimentatore esterno, troviamo un jack audio da 3,5mm per il collegamento di una fonte stereo analogica, una porta USB per l’uso di chiavette, HDD o SSD esterni per la riproduzione di file musicali (vengono supportati unicamente i file system FAT32 e NTFS) e l’ingresso ottico (tipicamente per la TV). Il collegamento della soundbar al subwoofer avviene tramite una connessione sicura wireless, così da semplificare il suo posizionamento all’interno della stanza, in quanto avrà bisogno solo del filo di alimentazione.

Configurazione

Utilizzare la soundbar Sony HT-MT301 è davvero molto semplice: basta collegare il cavo ottico (fornito anche in dotazione) alla TV (o, in alternativa, il jack analogico da 3,5mm), oltre ovviamente a quello di alimentazione, e il gioco è fatto. Vi rammentiamo che è necessario disattivare gli altoparlanti integrati della TV reindirizzando l’audio verso l’uscita ottica. Purtroppo, manca un ingresso HDMI con supporto HDMI ARC, che avrebbe semplificato ulteriormente l’utilizzo del dispositivo, grazie alla possibilità di accedere (o spegnere) e regolare il volume direttamente dal telecomando della TV.

A ogni modo, il telecomando del dispositivo, molto maneggevole e di ottima qualità, permette di accedere a tutte le funzioni e offre un’eccellente reattività (all’interno della confezione sono presenti anche le due batterie AAA necessarie per alimentarlo). Nello specifico, il telecomando, oltre all’accensione/spegnimento e regolazione del volume, presenta vari tasti che servono a selezionare la fonte audio in ingresso, modificare il volume del subwoofer, navigare tra le cartelle e controllare la riproduzione dei film memorizzati all’interno di un eventuale dispositivo USB, nonché attivare modalità audio speciali per rendere i dialoghi più chiari o impostare equalizzazioni speciali adatte alla fruizione di film o musica.

Infine, non va dimenticato il supporto all’app per iOS e Android chiamata Sony Music Center, tramite la quale è possibile collegarsi via Bluetooth alla soundbar e controllare direttamente le varie funzioni tramite software, dalla selezione dell’ingresso all’attivazione o meno delle varie modalità speciali, oltre, ovviamente, alla regolazione del volume.

Prestazioni

Con una potenza totale di 100W RMS (25W ciascuno per i due canali frontali e 50W per il subwoofer), il sistema 2.1 Sony HT-MT301 è indicato per un salotto di medie dimensioni e, sicuramente, chi prima era abituato alle classiche audio integrate nella smart TV potrà godere davvero di un grande salto di qualità. Anche ai volumi più alti, l’audio è privo di distorsione, con alti chiari e cristallini e medi precisi, senza contare le frequenze basse regalate dal subwoofer, che vi permetteranno di apprezzare al meglio le scene ricche di esplosioni.

Viste le dimensioni della soundbar, purtroppo i woofer non sono troppo distanti da loro, situazione che limita in parte la spazialità del suono stereo, ma del resto si trattava di un compromesso inevitabile. Piuttosto utile la funzione “Night”, che consente di ridurre il volume (così da non disturbare vicini o coinquilini durante le notte) con una perdita minima di fedeltà e chiarezza dei dialoghi. Per aumentare solo la comprensione dei dialoghi, vi consigliamo invece la modalità “Voice”. Oltre che per la fruizione di pellicole cinematografiche, il dispositivo permette di avere anche buone prestazioni in ambito musicale.

Visto il numero di speaker, il sistema Sony HT-MT301 non permette di avere un audio multicanale reale, ma sfrutta la tecnologia S-Force Pro Front Surround per creare un sound stage più immersivo. Purtroppo, l’effetto di surround virtuale non è particolarmente impattante, anche a causa delle dimensioni della soundbar. In definitiva, non aspettatevi di avere la percezione di sentire dei suoni provenire dalle vostre spalle, ma potrete in ogni caso godervi il suono di un ottimo sistema stereo 2.1.

Verdetto

Sony HT-MT301 è un sistema 2.1 che presenta molteplici aspetti positivi. Il design compatto ed elegante della soundbar consente di posizionarla con facilità in qualsiasi ambiente, mentre il subwoofer wireless può anche essere collocato sotto il divano per minimizzare l’ingombro e avere anche un’esperienza più coinvolgente, visto che sentirete direttamente i bassi sotto di voi. La resa sonora è di ottimo livello, sia per quanto riguarda i film che la musica.

Purtroppo, la spazialità del suono è limitata dalle dimensioni della soundbar, che non permette di avere un’ampia distanza tra i due woofer frontali, mentre l’effetto S-Force Pro Virtual Surround non è particolarmente incisivo. Nonostante ciò, e l’assenza di una sempre utile connessione HDMI ARC, Sony HT-MT301 rappresenta un’ottima scelta per chi desidera migliorare notevolmente l’esperienza di ascolto con la propria smart TV senza spendere eccessivamente. Il prodotto è anche abbastanza versatile, vista la presenza del supporto a Bluetooth, NFC e USB.