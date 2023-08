Space X ha acceso i motori del razzo Super Heavy, ed è andato quasi tutto bene. Può sembrare niente di che, detta così, ma in verità si tratta di un passaggio fondamentale, detto di accensione statica, per arrivare poi al decollo vero e proprio.

E non è certo un’accensione qualsiasi: il Super Heavy infatti è il razzo più grande e pesante costruito da Space X, ed è dotato della bellezza di 33 motori Raptor. Si tratta in particolare del Booster 9 – cioè il nono della serie di razzi riutilizzabili di SpaceX.

Tra l’altro SpaceX ha anche dovuto progettare un innovativo sistema di a getti d’acqua, perché non era possibile costruire i tradizionali canali, per far sfogare gli scarichi incandescenti e le vibrazioni acustiche – abbastanza forti da danneggiare il raggio stesso. L’acqua viene lanciata contro i motori e ovviamente si vaporizza all’istante, rendendo il momento ancora più spettacolare.

Il test di accensione tuttavia è durato solo 2,74 secondi rispetto ai 5 secondi previsti, e quattro motori si sono spenti prima del previsto. Un segnale che c’è ancora un po’ di lavoro da fare prima di poter mandare in orbita questo colosso moderno.

Un altro possibile problema è il sistema di terminazione, che distrugge il razzo nel caso se ne perda il controllo. Nel test ha avuto un ritardo di 40 secondi, più che sufficienti per portare a un disastro.

Una volta pronto, questo tipo di razzo porterà la Starship oltre l’atmosfera, e potrà fare su e giù con carichi particolarmente pesanti. Il razzo Super Heavy e la Starship combinati hanno una lunghezza di ben 120 metri e un diametro di 9 metri, con un carico massimo possibile di 150 tonnellate.

Il solo razzo è lungo 69 metri; 12 metri in più rispetto alla Torre di Pisa – qualcosa ci cui molti possono immaginare le proporzioni. Che un colosso simile possa lasciare l’atmosfera e poi rientrare atterrando in piedi continua a essere un impressionante motivo di meraviglia.