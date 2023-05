SpaceX e la startup Vast, con sede a Los Angeles, hanno annunciato un ambizioso piano per lanciare la prima stazione spaziale commerciale. Secondo il piano, il modulo principale della stazione, Haven-1, verrà inviato in orbita a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX nell’agosto 2025, seguito poco dopo dal modulo Vast-1 e dalla navicella SpaceX Crew Dragon con quattro astronauti a bordo.

Il dirigente di SpaceX, Tom Ochinero, ha dichiarato che questo lancio rappresenta il futuro dell’orbita terrestre e che SpaceX sta lavorando con Vast per rendere quel futuro una realtà. Vast, specializzata nelle tecnologie per l’abitazione spaziale, venderà tutti e quattro i posti della missione inaugurale. Il prezzo non è ancora stato definito e condiviso, ma sicuramente sarà elevato e solo alla portata di filantropi, scienziati e clienti molto facoltosi.

L’equipaggio vivrà e lavorerà a bordo della stazione principale per circa 30 giorni prima di tornare sulla Terra nella capsula Crew Dragon. SpaceX fornirà ai quattro membri dell’equipaggio l’addestramento per il volo della Crew Dragon a bordo del Falcon 9, nonché per il viaggio di ritorno all’interno della navicella.

Con la Stazione Spaziale Internazionale destinata ad essere pensionata nel 2031, le aziende private stanno pianificando di svelare le proprie stazioni in modo che gli astronauti possano continuare a vivere e lavorare nell’orbita terrestre. Blue Origin, di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos, punta a lanciare la struttura Orbital Reef entro il 2030, mentre Voyager Space, Lockheed Martin e Nanoracks, sperano di schierare la stazione Starlab nel 2027. Anche Airbus ha recentemente svelato un concept design che un giorno potrebbe trovarsi in orbita.

Tuttavia, Vast ha un obiettivo a lungo termine ancora più ambizioso: dispiegare una “stazione spaziale a gravità artificiale lunga 100 metri, multi-modulo, rotante” . Questo obiettivo è ancora lontano, dal momento che il veicolo di SpaceX deve ancora raggiungere il suo primo volo orbitale.