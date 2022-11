Continua la nostra rassegna dedicata agli sconti del Cyber Monday 2022 in cui, come avrete visto, c’è spazio ancora per molti, moltissimi prodotti, che vi permetteranno di acquistare non solo molti articoli utili, ma anche diversi regali di Natale anticipati, visto che questa, con ogni probabilità, è la migliore ed ultima occasione di incappare in qualche ottima offerta, prima della fine dell’anno.

E così, se siete alla ricerca di un ottimo spazzolino elettrico e, come detto poc’anzi, volete approfittare delle offerte del Ebbene Cyber Monday 2022, allora sappiate che su Amazon c’è una promozione davvero imperdibile sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 che, dagli originali 134,90€, è oggi in sconto a soli 49,99€! Un risparmio pari al 63%, che vi permetterà di risparmiare la bellezza di 84,91€!

Capace di regalare una pulizia efficace, grazie alla sua altissima efficienza, lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 è tecnologico ed affidabile, ed è dotato di 3 diverse modalità di spazzolamento, che vi permetteranno sia di effettuare una pulizia quotidiana che una sbiancante, aiutandovi c0sì a ritrovare il colore naturale del vostro sorriso.

I risultati sono ottimi, e grazie alla comoda testina dal design tondo, Oral-B certifica che questo dispositivo è in grado di garantire una pulizia profonda e accurata, rimuovendo fino al 100% di placca depositatasi sui denti. Non siete convinti? Poco male! Perché essendo dotato di un modulo Bluetooth, questo specifico modello può persino connettersi al vostro smartphone, tramite la comoda app gratuita di Oral-B, grazie alla quale potrete ricevere, tempo reale, consigli e suggerimenti su come migliorare la vostra pulizia, evidenziando anche le zone in cui, stando ai movimenti compiuti, dovreste concentrare meglio la vostra pulizia.

Dulcis in fundo, questo spazzolino elettrico è così efficiente che vi basterà una ricarica completa per poterlo utilizzare per oltre 2 settimane, anche al netto di una pulizia quotidiana costante. Il che, come immaginerete, rende questo dispositivo l’ideale anche per i viaggi, come per altro testimonia l’ottima e resistente custodia da viaggio presente in confezione, e non sempre inclusa in questo tipo di prodotti.

