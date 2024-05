Questo è lo speaker più desiderato della rete! GravaStar Mars Pro per la prima volta in sconto!

Se avete un account TikTok, e bazzicate spesso tra quei profili che trattano prodotti tech di un certo livello, o se anche solo vi incuriosiscono articoli con un certo "carattere", allora avrete certamente sentito parlare dello speaker GravaStar Mars Pro, un prodotto bellissimo e dal design robotico, che pare uscito direttamente da un appartamento della Night city di CyberPunk 2077 e che, non a caso, in poco tempo è diventato tra i prodotti più desiderati e virali di TikTok! Parliamo di un prodotto, epr certi versi, unico, difficilissimo da reperire in Italia ed oggi persino in sconto, per la prima volta, su Amazon! Sullo store, infatti, questo particolare speaker, originariamente proposto a 199€, è ora disponibile a soli 189,95€, in quello che è uno sconto sicuramente contenuto, ma comunque interessante, vista la sua difficile reperibilità.

Speaker GravaStar Mars Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Caratterizzato da un design che, di per sé, lo rende già incredibilmente appetibile, lo speaker Bluetooth GravaStar Mars Pro è la scelta ideale per quegli appassionati di musica che cercano un'esperienza sonora senza pari. Parliamo, infatti, di uno speaker dotato di un sistema Dual Speaker da 20 Watt, capace di garantire una riproduzione audio di alta qualità, con un bilanciamento e un equilibrio perfetti su tutte le bande di frequenza. Inoltre, il supporto al sistema "Tandem Stereo" wireless garantisce un suono a 360 gradi, perfetto per chi ama ascoltare musica in movimento o in ambienti ampi, senza compromettere la fedeltà audio.

Oltre a ciò, questo bellissimo speaker vanta anche una durata della batteria eccezionale, con ben 15 ore di riproduzione garantita, e una connettività Bluetooth 5.0 affidabile, perfetta per lunghe sessioni musicali, sia in interni che in esterni. Il suo design innovativo e i materiali di alta qualità, come la lega di zinco, lo rendono un pezzo da collezione unico per gli amanti del design e del gaming, ben chiaro che si tratta di un prodotto non proprio per tutti, anche a causa del suo costo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvi a casa questo splendido e tecnologico dispositivo. Occhio però, l'offerta potrebbe finire da un momento all'altro!

Vedi offerta su Amazon