La pulizia dei pavimenti è uno degli step quotidiani più importanti e impegnativi, per quanto riguarda la pulizia della vostra casa. Proprio per questo, decidere di semplificare la vostra routine con l’acquisto un buon aspirapolvere può essere la scelta migliore, sia lato efficienza sia per quanto riguarda il tempo risparmiato ogni giorno. Per cui, col fine di semplificare la vostra ricerca, abbiamo pensato di consigliarvi le super offerte per lo Speciale Aspirazione di Yeppon, con sconti fino al 50%!

Acquistando entro e non oltre il 26 febbraio, avrete la possibilità di portare a casa prodotti di vario genere a marchio Ecovacs, iRobot, Samsung, Xiaomi e molto altro ancora. Data la validità dei modelli inclusi, vi invitiamo a sfruttare la promozione quanto prima, fintanto che gli sconti sono ancora applicati e così convenienti!

Da menzionare in particolare modo il robot aspirapolvere iRobot Roomba i3 disponibile ad appena 329,99€ invece di 499,99€, per uno sconto totale di ben 170,00€ rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno dei modelli più interessati di iRobot nella fascia di media gamma, in grado di garantire pulizie ottimali, anche grazie alla sua tecnologia di navigazione intelligente. I sensori di riconoscimento di cui è provvisto, infatti, individuano e catturano lo sporco, rimuovendo residui e polvere in men che non si dica.

L’ i3, inoltre, riesce a catturare facilmente anche capelli e peli di animali domestici grazie alle doppie spazzole in gomma multisuperficie e un’aspirazione 10 volte più potente dei modelli di fascia inferiore. Non meno importante, se la vostra casa è piuttosto ampia in termini di metratura, non dovrete temere che il Romba i3 non riesca a finire il suo lavoro al meglio delle sue capacità! Oltre ad avere una batteria pensata per durare ben 75 minuti, l’aspirapolvere è anche in grado di riprendere la pulizia in modo autonomo, direttamente da dove è stata lasciata prima di tornare alla base di ricarica.

Come se non bastasse, iRobot Roomba i3 è anche facilmente controllabile via smartphone, grazie ad un’app efficiente e disponibile gratuitamente sia per iOS sia per Android. Ciò vi permetterà non solo di tenere traccia della pulizia in corso, ma anche di impostare appositi programmi di pulitura, in modo tale che l’aspirapolvere possa procedere autonomamente, di giorno o di notte, nella cura dei vostri pavimenti. Ovviamente, occupandosi di evitare in totale autonomia ostacoli e scale lungo la casa!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo in questione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!