Se siete appassionati dell’intrattenimento domestico e cercate un’offerta che vi lascerà senza parole, allora dovreste dare un’occhiata a Unieuro. Sul loro portale, troverete una promozione che non ha rivali in termini di risparmio, soprattutto per quanto riguarda alcuni elettrodomestici. Potete acquistare la spettacolare smart TV LG OLED da 55″ a soli 849,15€, un risparmio di ben 50 euro (se non di più) rispetto al già incredibile street price di questo modello.

Alcuni potrebbero essere scettici pensando che si tratti del modello base OLED di LG, ma in realtà si tratta di un modello del 2022 appartenente alla serie C. In particolare, stiamo parlando della CS6LA, che è molto apprezzata dagli amanti dei televisori in quanto integra il fantastico pannello della C1 con l’elettronica più recente della C2. Una buona elettronica è fondamentale per ottenere il massimo dalle prestazioni del pannello, specialmente quando si tratta di una smart TV di questo livello, motivo per cui questo modello è un bel passo avanti rispetto alla vecchia C1.

I punti cardini di questo modello sono i neri perfetti, i colori vividi e il contrasto infinito. Guardando questa smart TV vi sembrerà che ogni immagine prenderà vita con una precisione e una chiarezza incredibili, merito anche della risoluzione 4K, che verrà simulata anche sui contenuti non in alta definizione. Al centro di tutto ciò si trova il rivoluzionario processore α9 di quinta generazione, sviluppato da LG per offrire prestazioni senza precedenti nel settore degli OLED. Questo chip lavora in sinergia con il pannello e gli altri componenti della smart TV, utilizzando una mappatura dei toni dinamica avanzata per garantire una resa cromatica impeccabile su qualsiasi tipo di contenuto.

Con la LG OLED CS6LA potrete navigare in internet e aprire le app con estrema facilità, anche utilizzando la voce, grazie alla piattaforma webOS 22. Questa piattaforma supporta gli assistenti vocali, consentendo un controllo moderno e intuitivo del televisore. Una delle caratteristiche più interessanti di questa piattaforma è la schermata principale, che può essere personalizzata per ogni membro della famiglia, fornendo consigli e contenuti specifici in base ai profili individuali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

