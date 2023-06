State pensando di sostituire la vostra TV con un nuovo modello top gamma? In tal caso, non potete lasciarvi sfuggire l’offerta di Euronics sulla meravigliosa LG OLED Serie CS6 da 55″, disponibile sul portale al prezzo scontato di soli 999,00€!

Approfittando della promozione risparmierete addirittura 700,00€ rispetto al prezzo di listino di 1.698,99€. Inoltre, potrete anche scegliere di optare per un comodo pagamento in 3 rate da 333,00€ senza interessi utilizzando Klarna. Si tratta di un servizio del tutto gratuito grazie al quale effettuare i vostri acquisti a tasso zero, rendendoli così più como0di e accessibili.

Questa meravigliosa smart TV fa parte della linea OLED di Samsung, una linea specifica di prodotti top di gamma famosa per la bellezza dei colori, l’intensità ella luce e la profondità dei neri. La tecnologia con pixel autoilluminanti fa in modo che ogni singolo pixel brilli di luce propria, regalandovi bianchi incredibilmente luminosi e colori vibranti in ogni scena. Inoltre, i pixel si spengono del tutto per regalarvi un nero assoluto che conferisce una profondità e un contrasto straordinari.

Assolutamente da menzionare poi l’eccellente processore α9 di quinta generazione, uno dei più potenti mai realizzati per una smart TV LG. Grazie all’intelligenza artificiale, lavora con gli altri componenti del televisore, analizzando ciò che state guardando e mettendo in risalto gli oggetti in primo piano, regalandovi un’esperienza visiva straordinaria.

Infine, ricordiamo che, essendo una smart TV, potrete anche godere della comodità dell’assistente vocale di Google. Il suo aiuto sarà prezioso nel darvi consigli su cosa guardare e vi aiuterà a trovare rapidamente i contenuti sulle vostre piattaforme streaming preferite. Trovandole raggruppate tutte insieme le avrete immediatamente a portata di vista, rendendo le ricerche incredibilmente semplici e veloci.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Euronics dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!