Se siete alla ricerca di una smart TV a dir poco straordinaria, che possa offrirvi uno spettacolo visivo davvero di qualità, a prescindere che si tratti di cinema, videogame o serie TV, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, relativa alla smart TV Samsung Neo QLED QE55QN90BATXZT nel suo formato da 55″!

Un televisore di grandissima qualità e pregio, oggi disponibile ad un prezzo scontatissimo grazie allo sconto del 55% che ne abbassa il prezzo dagli originali 1.999,00€ a soli 899,00€!

Un affare senza se e senza ma, per una smart TV ottima, caratterizzata dalla spettacolare tecnologia Neo QLED di Samsung che, grazie ai suoi Mini LED, assicura contrasti ultra nitidi in risoluzione 4K, rendendo ogni immagine vibrante e i neri più profondi che mai, per un’esperienza visiva davvero pregevole, e per altro supportata anche dalla tecnologia Quantum HDR, che sublima i dettagli a schermo, anche i più piccoli, rendendo la resa visiva complessiva più pulita e coinvolgente, specie lato gaming.

Ed a proposito di gaming: la Samsung QE55QN90BATXZT è una smart TV che ha evidentemente a cuore l’ottimizzazione dell’esperienza di gioco per i gamer, vista la presenza di tecnologie utili all’ottimizzazione dell’esperienza visiva, come la “Motion Xcelerator Turbo Pro”, in grado di garantire un’azione di gioco migliorata fino a 144 Hz, senza lag o interruzioni, e la tecnologia “FreeSync Premium Pro di AMD”, che assicura un’esperienza di gioco fluida, senza scatti o sfarfallii dello schermo.

Oltre a ciò, c’è poi il potente processore Neo Quantum 4K di Samsung, che permette a questo televisore di godere del supporto di una sofisticata IA interna che, grazie agli algoritmi di deep learning, è in grado di offrire un’esperienza unica e adattiva, ottimizzando le immagini in base alle condizioni di visione, ed effettuando un upscaling delle immagini a schermo, così da farle avvicinare, per quanto possibile, alla risoluzione 4K, anche qualora il segnale originale fosse di molto inferiore a tale standard.

Dulcis in fundo, la Samsung QE55QN90BATXZT supporta anche la tecnologia Dolby Atmos e OTS+ (Object Tracking Sound Plus), offrendo così un comparto audio più che degno dell’ottima esperienza video, per un impatto di stampo cinematografico, ricco e coinvolgente, anche grazie ai meriti degli ottimi altoparlanti integrati che, diffondendo l’audio tridimensionalmente, rendono la visione davvero degna di quella in sala!

Insomma, parliamo di una smart TV con tutti i crismi, supportata dall’ottima tecnologia Samsung, e con un’attenzione ai dettagli in grado di sopperire alle esigenze di qualsiasi tiplogia di spettatore, dal cinefilo al gamer. Un prodotto eccezionale, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di completare, quanto prima, il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

