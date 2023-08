State pensando di acquistare una nuova smart TV di ottima qualità per godervi i vostri film, programmi e videogiochi preferiti, ma non volete spendere una fortuna? In tal caso, non possiamo che consigliarvi questa ottima offerta di Amazon, che oggi vi offre il modello Samsung QE43Q60CAUXZT QLED 4K con uno sconto di quasi 380€.

Grazie a questa incredibile promozione, infatti, la pagherete appena 419,36€ anziché 799,00€, risparmiando così il 48%. Potrete anche scegliere di rendere l’acquisto più agevole dilazionando l’intera spesa in comode rate mensili scegliendo come metodo di pagamento Cofidis.

Il potente processore smart Quantum Lite 4K ottimizza sia l’audio che il video per regalarvi una definizione e una nitidezza senza paragoni, con un miliardo di sfumature diverse. Il risultato finale è un realismo davvero eccezionale, ulteriormente potenziato dalla tecnologia Quantum HDR, che aumenta il contrasto rendendo al contempo i colori più luminosi e i neri molto intensi.

Anche la parte audio è fondamentale, grazie alla tecnologia OTS Lite con effetto surround 3D. Questo sistema è sincronizzato con l’azione sullo schermo, in modo da farvi percepire suoni e voci dalla direzione da cui provengono. Inoltre, grazie all’integrazione con Q-Symphony potrete arricchire ulteriormente l’audio eccezionale di questo modello usando la vostra soundbar Samsung.

Lo Smart Hub, riunirà i vostri film, giochi e programmi preferiti in un unico luogo e vi fornirà anche suggerimenti basati sui vostri gusti, mentre SmartThings di Samsung vi farà gestire comodamente tutti i vostri dispositivi intelligenti connessi tramite wifi o Bluetooth. Potrete anche esplorare l’universo del gaming attraverso la piattaforma Gaming Hub, grazie alla quale potrete accedere ai vostri videogiochi preferiti in pochi e semplici passaggi!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini

