Quando si parla di smart TV ci si trova dinanzi a una scelta enorme, con tantissimi modelli praticamente identici tra di loro. Se, però, volete differenziarvi dalla massa, acquistando un televisore non solo dotato di un pannello straordinario e di caratteristiche tecniche di altissimo livello, ma che rappresenti anche un vero e proprio pezzo di design, vi segnaliamo il Samsung The Frame da 50″, oggi in sconto su Amazon del 59%!

Potrete spendere solamente 509,99€ invece di 1.239,99€ per la smart TV appartenente alla serie 2021/2022. Uno sconto davvero incredibile e applicato solamente sugli 8 pezzi disponibili, per cui vi consigliamo di approfittarne subito per non perdere l’occasione. Difficilmente, infatti, Amazon proporrà nuovamente l’offerta a breve, soprattutto considerando la qualità elevatissima del televisore.

Questa straordinaria smart TV è dotata di un pannello QLED da 50″ con risoluzione 4K, capace di regalarvi immagini vivide e realistiche. L’esperienza visiva è potenziata ulteriormente dalla tecnologia Quantum Dot, che offre un’ampia gamma di colori al 100% e un contrasto nitido e pulito. Che si tratti di film, serie tv o delle immagini delle vostre vacanze (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli a tema estate), potrete godere di una qualità visiva incredibile.

La smart TV è dotata anche del sistema di intelligenza artificiale integrato da Samsung grazie al processore Quantum 4K. L’IA analizza in tempo reale le immagini, ottimizzandole al massimo per garantire una qualità straordinaria, persino quando il segnale originale non raggiunge la massima definizione dello schermo. Anche il suono viene ottimizzato, scegliendo automaticamente tra 4 modalità audio per garantirvi la migliore esperienza possibile.

Tuttavia, è il design che rende questa smart TV davvero unica, dato che si presenta come un autentico quadro, perfino nelle opzioni di montaggio a parete, grazie alla gestione innovativa dei cavi e delle connessioni. La The Frame è dotata, infatti, di un unico cavo di collegamento, chiamato One Invisible Connection, che rivoluziona il concetto di connessione TV, sfruttando una scatola esterna per le connessioni.

Anche le cornici sono state progettate per assomigliare a veri quadri, con un’affascinante finitura in legno, e possono persino essere sostituite con diverse opzioni (acquistabili separatamente) per adattarsi al vostro stile d’arredamento. E non dimentichiamo la modalità “Art Mode”, che trasforma la smart TV in una raffinata riproduzione ad alta definizione di celebri dipinti, riducendo al minimo il consumo energetico. Insomma, si tratta di una combinazione perfetta tra tecnologia e arte, racchiusa in uno schermo straordinario.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

