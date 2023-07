Se volete dare uno sprint in più alla vostra postazione cinema e avete già un ottimo TV la scelta ideale è puntare all’impianto audio. Per questo motivo vi segnaliamo questa offerta al minimo storico su un sistema SONY 5.1 con soundbar, subwoofer e speaker posteriori wireless. Grazie al Prime Day 2023 potrete acquistare questo sistema a soli 277 euro!

L’impianto audio Sony HT-S40R è una soluzione ideale per chi vuole godere di un suono di alta qualità nel proprio salotto. Questo sistema è composto da una soundbar, un subwoofer cablato e due altoparlanti posteriori wireless, che creano un effetto surround 5.1. Rispetto all’audio integrato di una smart TV, l’impianto Sony HT-S40R offre un miglioramento notevole in termini di potenza, chiarezza e profondità. La soundbar ha una potenza di 400 W e dispone di diverse modalità sonore, tra cui cinema, musica, notizie e sport, per adattarsi al contenuto che si sta guardando.

Il subwoofer aggiunge dei bassi potenti e dinamici, mentre gli altoparlanti posteriori wireless completano l’esperienza surround, immergendo l’ascoltatore nel suono. L’impianto Sony HT-S40R è facile da installare e da collegare alla smart TV tramite cavo HDMI ARC o Bluetooth. Inoltre, è compatibile con i principali servizi di streaming e con i dispositivi dotati di assistente vocale integrato, come Google Home o Amazon Alexa. L’impianto audio Sony HT-S40R è una scelta eccellente per chi cerca un suono ricco e coinvolgente per il proprio intrattenimento domestico.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

