Se siete alla ricerca di una buona bistecchiera, che vi permetta non solo la classica tostatura del pane, ma vi dia anche la possibilità di cuocere come si deve una bistecca o, perché no, di grigliare un po’ di verdura, allora questa offerta Amazon è decisamente quello che fa per voi, visto che vi offrirà la possibilità di acquistare a prezzo scontato un prodotto con tutti i crismi!

Di che stiamo parlando? Della bistecchiera Rowenta Grill Ultracompact! Un prodotto ottimo, dal basso consumo energetico ma dalle grandi performance, che grazie ad Amazon potrà essere vostra al prezzo di appena 85,59€, contro i 149,99€ del prezzo originale!

La bistecchiera Rowenta Grill Ultracompact è versatile e potente, e permette la cottura semplice e veloce di diversi alimenti, dalle classiche bistecche ai panini, passando persino per il pesce, vista la sua potenza e la sua adattabilità, possibile grazie alle sue 3 distinte modalità di cottura.

In questo senso, vi basterà girare una manopola per poter variare l’intensità del calore, adattando così la bistecchiera alla cottura dei vostri alimenti, o anche solo per la semplice tostatura di pane a fette e panini.

Come se non bastasse, questo ottimo prodotto gode sia di un vano per la raccolta di briciole e succhi, così che la superficie su cui è poggiata resti pulita durante la cottura, anche qualora si tratti di carni molto grasse, sia di un sistema di rimozione delle piastre che, realizzate in alluminio di qualità, non solo dureranno anni, ma potrete persino inserirle in lavastoviglie per il lavaggio!

