Siete alla ricerca di una nuova smart tv e desiderate godere di un pannello non solo grande, ma anche di alta qualità? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Xiaomi sulla Xiaomi TV Q2 da 65″, dotata di schermo Ultra HD 4K QLED e in sconto a soli 679,99€, ovvero il prezzo più basso di sempre per questo modello!

Oltre a essere in offerta grazie ai Mi Summer Sales di questi giorni, potrete applicare un ulteriore coupon di 20,00€ semplicemente registrandovi per la prima volta allo store Xiaomi. Così facendo, il buono sarà applicato direttamente nel carrello, e arriverete a risparmiare ben 220,00€ rispetto al prezzo consigliato di 899,99€.

Questa smart TV è perfetta per tutti coloro che vogliono godere di film e serie tv con una risoluzione altissima, ma senza dover spendere migliaia di euro come per i modelli top di gamma del settore. Il cuore pulsante della Xiaomi TV Q2 è il display Quantum Dot, dotato di una copertura cromatica più ampia rispetto ai modelli precedenti e capace di riprodurre 1 miliardo di colori. Il risultato? Immagini di qualità incredibile, rese incredibilmente nitide e ricche di dettagli grazie alla risoluzione 4K.

Inoltre, la tecnologia MEMC ottimizzerà le immagini in tempo reale, così da acquisire perfettamente ogni fotogramma e offrirvi una visione più chiara e uniforme anche delle scene più dinamiche. A completare il pacchetto visivo è il supporto a Dolby Vision IQ, una tecnologia innovativa che sfrutta i metadati Dolby Vision e il sensore di luce ambientale all’interno del TV per visualizzare in modo intelligente ogni dettaglio, regolandosi automaticamente in base ai cambiamenti di luminosità della stanza e al tipo di contenuto riprodotto.

Anche l’esperienza audio della Xiaomi TV Q2 va a pari passo con quella visiva, dato che i due altoparlanti full-range vi offriranno prestazioni eccellenti, trasformando il vostro salotto in una sala cinematografica. Grazie al supporto alle tecnologie Dolby Atmos e DTS:X, infatti, vivrete un’esperienza di visione coinvolgente, immergendovi completamente nei vostri contenuti preferiti.

Infine, non possono ovviamente mancare le funzionalità smart: il sistema operativo Google TV riunirà i vostri film, programmi e serie tv preferiti in un unico luogo, organizzandoli in base ai vostri gusti e consigliandovi contenuti da guardare. La smart TV è anche compatibile con Google Assistant, per cui potrete gestire la riproduzione semplicemente sfruttando la vostra voce.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Xiaomi dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

NB: Vi ricordiamo di utilizzare il coupon di 20,00€ per la registrazione all’account Xiaomi

