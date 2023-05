State valutando di cambiare la vostra vecchia TV con un nuovo modello, top di gamma? Questa smart TV LG OLED da 55″ è la proposta perfetta per voi e, solo per pochissimo, avrete la possibilità di acquistarla in sconto di ben 500€. Grazie all’offerta disponibile su Comet, infatti, potrete portarla a casa a soli 999,00€ invece di 1.699,99€.

Una promozione che davvero non dovreste farvi scappare, tenendo presente che si tratta della fantastica gamma OLED di LG, caratterizzata da numerosi pixel autoilluminanti che vi assicureranno sfumature iper realistiche. Dunque, il nostro consiglio è di portare a termini l’acquisto quanto prima, magari sfruttando la possibilità di rateizzare la spesa a tasso zero grazie a PayPal!

I pixel della gamma TV OLED brillano letteralmente di luce propria! Non avendo bisogno di retroilluminazione, riescono a garantirvi bianchi iper brillanti, neri intensissimi e colori vibranti in ogni scena. Inoltre, quando i pixel si spengono, non emettono nessuna luce, producendo il nero perfetto che dà profondità alle immagini e un contrasto perfetto durante la visione di contenuti.

Da menzionare il fantastico Processore α9 di quinta generazione con IA, uno dei processori più potenti mai realizzati per una smart TV LG. L’elemento in questione, è capace di lavorare in maniera sinergica con tutti gli altri componenti del dispositivo per immagini ottimizzate, praticamente perfette.

Questo è possibile in quanto il processore α9 Gen 5 analizza ciò che state guardando e, grazie all’intelligenza artificiale progressiva, esalta gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo per donare una profondità naturale a film e serie TV. Inoltre, trattandosi di una smart TV, avrete la possibilità di sfruttare l’assistente vocale Google per ricevere consigli oppure trovare i contenuti rapidamente su tutte le vostre piattaforme preferite.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

