Tra le numerose offerte di oggi relativa ai televisori vi segnaliamo che MediaWorld sta proponendo uno sconto del 40% sulla Smart TV LG da 50″ con pannello QNED (modello 50QNED826Q), facendo scendere il prezzo a soli 533,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione per mettere le mani su uno smart TV di alto livello con una qualità d’immagine straordinaria.

Il TV LG 50QNED826QB è dotato di un pannello QNED, che combina la tecnologia Quantum Dot con la tecnologia NanoCell per offrire colori incredibilmente precisi e vibranti. Il TV supporta anche HDR10 Pro e Dolby Vision, che offrono una gamma più ampia di colori e contrasti per un’esperienza visiva più coinvolgente.

Oltre alla straordinaria qualità delle immagini, il TV LG 50QNED826QB presenta anche una serie di altre caratteristiche di rilievo, tra cui un potente processore quad-core che garantisce prestazioni fluide e reattive, un’ampia gamma di funzioni smart TV, tra cui l’accesso ad app di streaming, giochi e altro ancora, e un design elegante e raffinato che si adatta perfettamente a qualsiasi casa.

Se siete alla ricerca di uno smart TV con una qualità dell’immagine straordinaria e una serie di altre caratteristiche impressionanti, il TV LG 50QNED826QB è un’ottima opzione.

Ecco in dettaglio alcune delle caratteristiche principali del TV LG 50QNED826QB:

Pannello QNED : Il pannello QNED è una nuova tecnologia che combina la tecnologia Quantum Dot con la tecnologia NanoCell per offrire colori incredibilmente precisi e vivaci. I Quantum Dots sono minuscole particelle che emettono luce in colori diversi a seconda delle loro dimensioni. La tecnologia NanoCell utilizza minuscole particelle per assorbire la luce indesiderata, ottenendo un’immagine più accurata e vibrante;

: Il pannello QNED è una nuova tecnologia che combina la tecnologia Quantum Dot con la tecnologia NanoCell per offrire colori incredibilmente precisi e vivaci. I Quantum Dots sono minuscole particelle che emettono luce in colori diversi a seconda delle loro dimensioni. La tecnologia NanoCell utilizza minuscole particelle per assorbire la luce indesiderata, ottenendo un’immagine più accurata e vibrante; HDR10 Pro e Dolby Vision : Il TV LG 50QNED826QB supporta sia HDR10 Pro che Dolby Vision, che offrono una gamma più ampia di colori e contrasti per un’esperienza visiva più coinvolgente. HDR10 Pro è uno standard aperto supportato dalla maggior parte dei principali servizi di streaming. Dolby Vision è un formato proprietario noto per la qualità delle immagini;

: Il TV LG 50QNED826QB supporta sia HDR10 Pro che Dolby Vision, che offrono una gamma più ampia di colori e contrasti per un’esperienza visiva più coinvolgente. HDR10 Pro è uno standard aperto supportato dalla maggior parte dei principali servizi di streaming. Dolby Vision è un formato proprietario noto per la qualità delle immagini; Processore quad-core : Il TV LG 50QNED826QB è dotato di un processore quad-core che offre prestazioni fluide e reattive. Questo è importante per i giochi e per navigare rapidamente tra i menu del TV;

: Il TV LG 50QNED826QB è dotato di un processore quad-core che offre prestazioni fluide e reattive. Questo è importante per i giochi e per navigare rapidamente tra i menu del TV; Funzioni Smart TV : Il televisore LG 50QNED826QB è dotato di un’ampia gamma di funzioni smart TV, tra cui l’accesso ad app di streaming, giochi e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di controllo vocale del televisore per controllare il televisore e cercare contenuti;

: Il televisore LG 50QNED826QB è dotato di un’ampia gamma di funzioni smart TV, tra cui l’accesso ad app di streaming, giochi e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di controllo vocale del televisore per controllare il televisore e cercare contenuti; Design elegante e raffinato: Il TV LG 50QNED826QB ha un design elegante e raffinato che si adatta perfettamente a qualsiasi casa. Il televisore è disponibile in una varietà di colori, in modo da poter scegliere quello che meglio si adatta al vostro arredamento.

Il televisore LG 50QNED826QB è un’ottima opzione per chi desidera uno smart TV con una qualità dell’immagine straordinaria. È perfetto per guardare film, programmi TV e giocare. È anche un’ottima scelta per chi desidera un televisore con un’ampia gamma di funzioni smart TV. Se tutto questo vi ha convito non lasciavi sfuggire l’offerta di MediaWorld e approfittate dello sconto del 40% finché ancora attivo.

