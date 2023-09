Quando guardate un film o siete immersi in un videogioco, godere di una ottima smart TV che vi regali immagini nitide e fluide e un suono eccezionale può migliorare davvero tantissimo la vostra esperienza. Se poi ci aggiungiamo anche una retroilluminazione che riflette sulla parete combinazioni di colori che riprendono quelle sullo schermo, il risultato è ancora più incredibile.

L’unione perfetta fra tutti questi elementi è rappresentata dalle TV Philips Ambilight, ed è per questo che vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta di eBay, che vi propone l’eccezionale modello con grande schermo da 70″ a soli 611,00€ grazie all’apposito coupon SETTEMBRE2023, che vi farà risparmiare 67,90€ sul prezzo base di 679,00€.

Smart TV Philips Ambilight da 70″, chi dovrebbe acquistarla?

Gli appassionati di intrattenimento, sport e cinema apprezzeranno le dimensioni generose dello schermo da 70″ 4K e la tecnologia Ambilight, che insieme daranno vita a un’esperienza cinematografica nella vostra casa. Per questo, è perfetta per chi possiede un salotto molto spazioso o vuole adibire una stanza come home cinema. Consigliamo questo modello anche ai videogiocatori, che così godranno di performance fluide sulle console next gen e dell’immersione offerta dalla particolare illuminazione di sfondo che segue l’azione sullo schermo.

Inoltre, questa smart TV è perfetta per chi è alla ricerca di un modello dotato di retroilluminazione, una caratteristica presente in pochi modelli e capace di donare al vostro ambiente domestico un’atmosfera più coinvolgente e rilassante, coordinandosi con i contenuti in riproduzione.

Aggiungiamo che il prezzo proposto da eBay è particolarmente vantaggioso, tenendo presente che altri rivenditori propongono lo stesso modello a oltre i 1.000,00€. Ciò si spiega con l’andamento generale dei prezzi della Philips Ambilight da 70″, il cui prezzo raramente scende sotto la soglia proprio dei 1.000,00€, mentre tende a toccare picchi superiori ai 1.300,00€. Insomma, 611,00€ è attualmente il prezzo più basso per questa splendida smart TV, per cui vi consigliamo caldamente di non farvela sfuggire.

Grazie a Dolby Vision e Dolby Atmos, la Philips Ambilight vi regalerà immagini mozzafiato e un audio super coinvolgente, creando anche una splendida atmosfera grazie alla sua retroilluminazione, che renderà ancora più immersivi i vostri film, serie TV e videogiochi preferiti. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, prima che termini.

N.B.: vi ricordiamo di inserire il codice SETTEMBRE2023 prima del pagamento.

