Al giorno d’oggi essere in possesso di una Smart TV di qualità è fondamentale per poter godere di tutti i propri contenuti preferiti in alta risoluzione. Se siete alla ricerca di un nuovo modello ma al contempo volete risparmiare vi consigliamo di dare uno sguardo alla magnifica Samsung QLED Serie 6 da 43″, oggi scontata del 51% su eBay!

Potrete, infatti, spendere solamente 389,90€ per la Smart TV invece del suo prezzo di listino originario di 799,90€. Si tratta di una delle offerte più basse attualmente disponibili in rete per il prodotto, rappresentando, dunque, un affare veramente imperdibile.

Grazie all’unione del pannello QLED in 4K con il Quantum HDR vi sentirete come al cinema, dato che sia i colori chiari che quelli scuri verranno esaltati al massimo, creando contrasti incredibili. Inoltre, la tecnologia Dual LED TV con retroilluminazione di Samsung bilancerà le tonalità calde e fredde, garantendovi sempre colori naturali e realistici a prescindere dal contenuto che state guardando.

Un altro punto di forza del Samsung QLED Serie 6 è il processore 4K Lite, che adatterà l’audio e la luminosità dello schermo automaticamente in base alle scene trasmesse. Per esempio, il volume verrà abbassato durante le sequenze più rumorose, e alzato in quelle sussurrate, immergendovi così completamente in ciò che state guardando e non facendovi perdere nemmeno una linea di dialogo.

Inoltre, la Smart TV è dotata di un innovativo audio surround 3D virtuale, complice la tecnologia Object Tracking Sound LITE che sfrutta l’intelligenza artificiale e gli altoparlanti del televisore per simulare i suoi dall’alto. Il risultato? Un grandioso effetto cinematorafico, con i suoni che seguono l’azione ed esaltano ogni dettaglio.

Infine, ovviamente non possono mancare le funzionalità Smart. Nella home del televisore troverete tantissime applicazioni e piattaforme streaming, mentre grazie al telecomando SolarCell con microfono integrato potrete sfruttare gli assistenti vocali come Google Assistant e Alexa. Oltre a scegliere cosa guardare, potrete anche gestire tutti i dispositivi collegati con la smart home, chiedere le previsioni meteo e fare domande, il tutto comodamente dal vostro divano.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto della Smart TV Samsung QLED Serie 6, rimandandovi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

