Siete alla ricerca di una nuova smart TV che vi offra un’esperienza di visione coinvolgente grazie a un pannello di altissima qualità e tecnologie innovative? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da eBay sulla Samsung QLED Q60B da 50″, disponibile a soli 499,00€!

Si tratta di un prezzo davvero ottimo per una smart tv dotata di pannello QLED con risoluzione 4K e che racchiude alcune tra le migliori tecnologie Samsung. Dato che le quantità disponibili sono limitate e stanno andando a ruba vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, così da non perdere l’occasione.

La Samsung Q60B è perfetta per gli amanti del cinema e delle serie tv che vogliono godersi i propri contenuti preferiti con una risoluzione spettacolare. La tecnologia Quantum HDR racchiude, infatti, tutta l’innovazione del pannello QLED, trasmettendo colori brillanti e mostrando ogni dettaglio, anche il più piccolo, con una definizione incredibile, indipendentemente dal livello di luminosità. Inoltre, la tecnologia Dual LED TV bilancerà automaticamente le tonalità calde e fredde sullo schermo, in modo da ottenere sempre colori naturali e realistici, oltre che un contrasto più netto che mai.

Tutto ciò è reso possibile dal processore Quantum 4K, il cuore pulsante di questo modello, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere possibili immagini e suoni spettacolari, oltre a trasformare i contenuti provenienti da qualsiasi sorgente nella risoluzione 4K. Inoltre, il processore regolerà automaticamente il volume e la luminosità, adattandoli alle scene sullo schermo per un realismo straordinario.

La vostra esperienza visiva sarà completata dagli altoparlanti Dolby Atmos, che riprodurranno un audio 3D ultra realistico e immersivo. La tecnologia Object Tracking Sound Lite, infatti, sfrutterà l’audio virtuale del canale superiore del televisore per garantirvi un’esperienza sonora coinvolgente, facendovi davvero sentire parte dell’azione.

Infine, trovare cosa guardare sarà facilissimo grazie a Smart Hub di Samsung, che racchiuderà programmi, app e giochi in un unico posto, per una consultazione semplice e rapida dei contenuti. Riceverete anche suggerimenti personalizzati in base ai vostri gusti, così vi godrete i vostri programmi preferiti mentre ne scoprirete tanti altri in base. La smart tv è anche compatibile con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, per cui potrete gestire la riproduzione e gli altri dispositivi in casa vostra connessi alla smart home semplicemente sfruttando i comodi comandi vocali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

