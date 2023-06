State pensando da tempo di cambiare la vostra smart TV e siete alla ricerca di un ottimo modello dal buon rapporto qualità/prezzo? In tal caso, non dovreste farvi scappare la Samsung QLED da ben 55″ disponibile al prezzo imbattibile di 748,99€ invece di 1.299,98€. Una promozione davvero irripetibile per questo prodotto a marchio Samsung, scontato addirittura del 42% fino a esaurimento scorte!

Il modello in questione appartiene alla fantastica gamma QLED, in grado di assicurarvi una fantastica risoluzione in 4K con colori vividissimi, contrasti intensi e bianchi più che luminosi. Per questo, trattandosi di un articolo così valido e disponibile a un prezzo davvero vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in offerta!

Tra le prime caratteristiche da menzionare, dato che stiamo parlando dell’acclamata gamma QLED, c’è indubbiamente la presenza della Quantum Matrix Technology e di un volume colore al 100%. Queste due feature, infatti, si occupando di offrirvi dettagli nitidi con un’eccezionale messa a fuoco per una qualità dell’immagine straordinariamente naturale e iper realistica!

Sempre in tema di qualità dell’immagine, va dato spazio alla tecnologia Quantum HDR che fa risaltare ogni elemento sullo schermo con la massima attenzione per ogni sfumatura, mentre il potente Processor Lite 4K regola i contenuti automaticamente durante la visione. In questo modo, avrete sempre la certezza di star guardando film, serie e match sportivi nella migliore qualità possibile.

Per quanto riguarda il comparto audio, invece, Samsung ha lavorato duramente per assicurarvi suono e dialoghi eccellenti e sempre ben distinguibili! Dolby Atmos, infatti, vi offre un’esperienza surround di nuova generazione, con altoparlanti a canale superiore che creano un’atmosfera di livello cinematografico. Non meno importante, dato che stiamo parlando di una smart TV, la sezione smart hub! Quest’ultima è pensata per permettervi di esplorare app e piattaforme di streaming rapidamente e in maniera estremamente intuitiva, tramite pochi click oppure sfruttando l’assistente vocale Google.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina ePRICE dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

