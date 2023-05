State cercando una nuova soundbar sottile e potente che vi offra un’esperienza audio ottima con il minimo ingombro? In questo caso, vi consigliamo di non farvi scappare la Bose Soundbar 500, che trovate su Amazon a soli 314,99€ anziché 599,95€, ben il 47% in meno!

La Soundbar 500 di Bose garantisce un suono limpido e bassi praticamente privi di distorsione, ed è perfetta per trasformare il vostro salotto in un cinema ogni volta che vorrete. Inoltre, si integra perfettamente con il Bose Bass Module 500 e i Bose Surround Speakers, per un suono ancora più potente e immersivo.

Il sistema di calibrazione audio ADAPTiQ adatta le prestazioni della soundbar alla stanza, mentre la schermatura delle porte concave riduce il rumore diffondendo più suono. Potrete poi scegliere se controllarla tramite il telecomando incluso, l’app Bose Music o Alexa.

Grazie all’integrazione dell’assistente vocale nella soundbar potrete controllarla semplicemente con la voce. In questo modo Alexa vi aiuterà a gestire la riproduzione dei brani, ma anche a coordinare tutti i dispositivi connessi alla vostra smart home e molto altro.

La configurazione e la personalizzazione delle prestazioni della Soundbar 500 è incredibilmente semplice grazie a Bose Music. L’app vi permetterà di tenere tutta la vostra musica in un unico posto e di impostare preset, consultare playlist e servizi e molto altro.

Potrete poi utilizzare servizi musicali integrati come Spotify e Amazon Music, il tutto grazie alla compatibilità con Bluetooth e Wi-Fi. Gli aggiornamenti futuri del software, poi, vi daranno accesso a nuove funzioni.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Non perdete l’occasione di portare a casa questa splendida Bose Soundbar 500 a soli 314,99€, con un risparmio di ben 255€! Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!