Se siete alla ricerca di un’ottima soundbar con cui dare una svolta al vostro angolo dedicato all’home cinema e se, al contempo, vorreste risparmiare qualche soldo sull’acquisto di un prodotto che sia efficiente, di qualità, ed anche esteticamente gradevole, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta messa in campo da Monclick, perché inerente ad un prodotto scontato addirittura del 43%!

Stiamo parlando dell’ottima soundbar LG SP2, un articolo di pregio, con subwoofer integrato, e che vanta anche un design abbastanza ricercato, con inserti laterali in finto legno ed un rivestimento in tessuto ecologico, che conferiscono al prodotto un aspetto “premium”, e diverso dalla media del mercato.

Stiamo parlando, non a caso, di un articolo che viene venduto, comunemente, a 159,00€, ma che grazie a Monclick può oggi essere vostro a soli 89,99€, ovvero a quello che è il prezzo attualmente più conveniente in circolazione, e non c’è dubbio che sia un affare.

La LG SP2, infatti, è davvero un’ottima soundbar, progettata per garantire un audio 2.1 di qualità, offrendo così un suono ricco e avvolgente, per un’esperienza rifinita a prescindere che il contenuto a schermo sia la classica TV in chiaro, o un magari un film o una serie TV in streaming.

Il merito è sia della qualità degli speaker integrati che del software attivo presente nella soundbar che, basandosi su di una una IA integrata, permette a questa soundbar di analizzare i contenuti a schermo, modulando l’audio per una migliore nitidezza di ogni parte dello spettro acustico, dalla musica ai suoni.

In tal senso, parliamo anche di un’ottima soundbar da utilizzare per il gaming, visto soprattutto il succitato subwoofer integrato, che garantisce bassi intensi e uniformi, così da offrire situazioni di gioco (e cinematografiche) di grandissimo impatto e dal grande coinvolgimento.

Facilissima da installare, la LG SP2 è progettata per offrire un controllo intuitivo di ogni aspetto del suono, dal volume all’intensità di alti e bassi, fino al bilanciamento, il tutto controllabile grazie ad un comodo telecomando incluso.

Ottima anche come regalo per l’imminente Festa del papà, questa soundbar è, in sintesi, non solo bella da vedere, ma anche ottima sotto il profilo acustico, ed il prezzo a cui è proposta, come detto in apertura, non è da sottovalutare! Per questo, non ci resta altro da fare che suggerirvi di vistare subito la pagina Monclick dedicata all’acquisto del prodotto, con l’invito ad inserirlo nel carrello prima che esso vada esaurito del tutto o, peggio, che l’offerta termini prematuramente.

