Vorreste acquistare un’ottima soundbar da sfruttare durante la visione di film e serie TV? In tal caso, non dovreste farvi scappare questa offerta disponibile su Amazon che, grazie al periodo di Gaming Week, sta proponendo prezzi eccezionali su numerosi prodotti! In particolare, sulla Samsung Soundbar HW-S50B/ZF è disponibile uno sconto che tocca addirittura il 44%!

Per pochissimi, infatti, avrete la possibilità di portare a casa questo modello ad appena 139,89€ invece di 249,00€. Dunque, trattandosi di un fantastico altoparlante a marchio Samsung, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione fintanto che siete ancora in tempo!

La soundbar in questione vi permette di immergervi al meglio nel surround 3D Dolby Atmos! Progettato per creare un’esperienza audio super avvolgente e realistica, Samsung HW-S50B/ZF è una proposta davvero imperdibile. Il modello, inoltre, utilizza il suono adattivo per abbinare automaticamente le impostazioni al vostro contenuto o alla vostra musica preferita, in modo tale da garantire un sound impeccabile nei minimi dettagli.

L’ottima esperienza di home cinema, è garantita anche dalla fantastica tecnologia Q-symphony che vi assicura la perfetta armonia tra immagini e suono oltre a sfruttare al meglio anche l’audio della smart TV. Questa feature Samsung, infatti, usa i canali di entrambi i dispositivi contemporaneamente, per un’esperienza sonora coinvolgente e totalmente immersiva.

Non meno importante, potrete sfruttare la modalità pensata appositamente per i videogiocatori! Con la game mode pro, infatti, sentirete i vostri nemici anche da lontano, senza perdere nemmeno un dettaglio. Infine, fare streaming audio è super semplice grazie alla connettività Bluetooth e airplay: potrete utilizzare i vostri dispositivi per trasmettere la vostra musica preferita senza la necessità di cavi aggiuntivi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

