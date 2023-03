Gli elettrodomestici dallo stile retrò, che uniscono design ispirato al secolo scorso con tecnologie moderne, stanno prendendo sempre più piede nelle cucine di italiani. Se anche voi volete unirvi a questo trend con un nuovo frigorifero, non possiamo che consigliarvi il REX Retrò Serie 600 di Electrolux, attualmente in sconto su eBay a soli 719,99€ invece di 1.351,99€!

Grazie all’offerta in corso su eBay potrete dunque risparmiare ben 642,00€ su un frigorifero che vanta dell’altissima qualità produttiva di Electrolux. Vi consigliamo infatti di approfittare dello sconto il prima possibile, dato che le scorte disponibili sono limitate e potrebbero andare a ruba in pochissimo tempo.

Come tutti i frigoriferi della Serie 600, anche il REX Retrò è dotato della innovativa tecnologia Total No Frost, che rappresenta una vera e propria rivoluzione in fatto di conservazione: i vostri ingredienti manterranno un grado di idratazione ideale, durando quindi molto di più e portandovi così a ridurre gli sprechi. Inoltre, la tecnologia MultiFlow garantirà una migliore circolazione dell’aria fredda all’interno del vano, preservando una temperatura stabile ed evitando così sbalzi che potrebbero rovinare i cibi.

Il REX Retrò Serie 600 presenta un’illuminazione a LED integrata che vi assicurerà una visibilità eccellente anche nelle ore notturne, il tutto consumando pochissima energia. Le innovative lampadine consumeranno infatti dieci volte meno rispetto a quelle standard, permettendovi così di risparmiare sulle bollette. Avrete poi a disposizione un ampio cassetto dedicato alla frutta e verdura e uno spazioso congelatore in cui inserire alimenti per tutta la famiglia.

Insomma, il REX Retrò Serie 600 è il compromesso perfetto per chi è alla ricerca di un frigorifero ispirato allo stile anni ’50 e ’60 ma desidera usufruire delle tecnologie più innovative del settore. Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina eBay del prodotto, invitandovi ad approfittare dell’offerta il prima possibile dato che potrebbe terminare a breve.

