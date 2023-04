La primavera, il periodo più fastidioso per le allergie, è effettivamente arrivato e state cercando un prodotto che vi garantisca aria sempre sana in casa ? Il nostro consiglio è di non farvi scappare la super offerta disponibile sul purificatore d’aria Olimpia Splendid Aura, in ribasso addirittura del 40% su eBay.

Per pochissimo, avrete la possibilità di portare a casa il modello in questione a soli 59,99€ invece di 99,99€, uno sconto davvero molto valido per questo articolo a marchio Olimpia. Il dispositivo è la soluzione ideale per eliminare batteri e allergeni in casa ed è provvisto addirittura di un ottimo ionizzatole!

Gli HEPA, ovvero gli high efficiency particulate air filter, costituiscono il sistema di filtrazione più efficace contro le polveri fini e ultrafini. Inoltre, l’Olimpia Splendid Aura, come accennato nell’introduzione, è provvisto di uno ionizzatore che disperde ioni negativi nell’ambiente per una piacevole sensazione di aria fresca e ossigenata. Caricando negativamente l’aria, attacca le particelle dannose presenti nella stanza alle molecole di ossigeno, facendole cadere a terra e riducendo il rischio che vengano inalate.

Da menzionare anche la presenza della lampada UV germicida che, sfruttando la radiazione UV-C, ha la capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microorganismi, impedendo loro di riprodursi e quindi di essere dannosi per la vostra salute. Non meno importante, il purificatore è provvisto di un indicatore digitale che vi mostra la qualità dell’aria in tempo reale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

