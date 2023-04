Volete assicurarvi aria sempre sana in casa, soprattutto ora che siamo in piena primavera e in particolare modo se soffrite di qualche allergia? In questo caso, non dovreste farvi scappare l’occasione di portare a casa un depuratore d’aria eccellente come il Philips 800 Series, in ribasso addirittura del 22% su Amazon.

Solamente per poco, potrete acquistare il modello in questione ad appena 139,74€ invece di 179,99€, uno sconto davvero molto valido per questo articolo a marchio Philips. Il depuratore si occupa di rimuove germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 49m², quindi vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione!

Il Philips 800 Series vi da la possibilità di sfruttare ben 3 livelli di velocità in base alle vostre necessità e mette a disposizione la comoda modalità di sospensione ultra-silenziosa, ideale per trattare anche le camere da letto durante la notte. Da menzionare senza alcun dubbio il filtro a due strati che si occupa di rimuovere il 99,5% delle particelle, da batteri e residui di sporco fino a polvere e virus.

I sensori di cui è provvisto inoltre, rilevano la qualità dell’aria in tempo reale, scegliendo l’impostazione ottimale in totale autonomia. Non meno importante, potrete assicurarvi un comfort personalizzato per tutto il giorno, controllando facilmente la qualità dell’aria con la modalità automatica. Il design a elevata efficienza energetica, inoltre, vi garantisce una potenza massima di appena 20 W, ovvero l’equivalente di una lampadina! Il consumo, quindi, è davvero pochissimo fino a mese.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!