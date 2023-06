Ora che l’estate è davvero iniziata, portare sempre con sé uno speaker Bluetooth portatile può trasformare una giornata qualunque in una festa! Se state pensando di ravvivare l’ambiente con dell’ottima musica dove e quando volete, non possiamo che consigliarvi questa offerta di Amazon, in preparazione dell’attesissimo Prime Day 2023. Infatti, oggi trovate l’ottimo Altoparlante Bluetooth 350 di HP a soli 19,98€.

La promozione fa scendere il costo iniziale di 34,99€ del 43%, facendovi risparmiare così ben 15€. Visto l’ottimo rapporto qualità prezzo, vi consigliamo caldamente di approfittare dell’offerta, prima che termini.

Potrete connettere il vostro nuovo altoparlante Bluetooth 350 in modo rapido e affidabile a qualsiasi dispositivo compatibile grazie al Bluetooth 5, che offre velocità doppie e una portata quattro volte superiore rispetto allo standard precedente. Si trasporta comodamente grazie al suo design compatto e allo slot per cordino, grazie al quale potrete allacciarlo facilmente allo zaino o alla borsa.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi di eventuali schizzi, perché questo ottimo speaker è anche resistente all’acqua e alla polvere, con una classificazione IP54. Potrete quindi portalo tranquillamente con voi anche in piscina o in spiaggia! Inoltre, sarà anche semplicissimo consultare il livello della batteria, grazie all’indicatore che vi avviserà quando la carica si starà per esaurire. Infine, la tecnologia plug-and-play con la porta USB-C garantisce una ricarica ottimale, rapida e pratica.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

