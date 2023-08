Siete alla ricerca di un metodo per replicare la tradizione di stampare le foto su pellicola, ma direttamente dallo smartphone senza perderne la qualità? In tal caso la soluzione perfetta per voi è l’Instant Photo Printer 1S Set di Xiaomi, oggi in sconto a soli 69,99€!

Grazie ai Mi Summer Sales di questi giorni la stampante Xiaomi progettata appositamente per le foto potrà essere vostra a metà prezzo. Registrandovi per la prima volta all’account Xiaomi, infatti, otterrete un coupon di 10,00€, che sommato all’offerta già applicata all’articolo vi farà risparmiare ben 70,00€ rispetto al prezzo di listino di 139,99€.

L’Instant Photo Printer 1S Set è perfetta per tutti coloro che desiderano stampare i propri ricordi, che sia per addobbare la casa di cornici, per riempire album fotografici o per creare una parete con gli scatti più belli in stile polaroid. Una delle caratteristiche più interessanti della stampante, infatti, è che potrete scegliere tra due formati, da 150 o 76 mm, e due stili tra carta fotografica classica e carta fotografica adesiva.

La stampante si collegherà direttamente al vostro smartphone tramite Bluetooth, trasformando i vostri scatti in foto reali ad alta risoluzione in meno di un minuto. La tecnologia di stampa a sublimazione professionale, con ben 256 livelli di scala di grigi, renderà il colore delle vostre foto fluido e dettagliato, riproducendo con precisione ogni dettaglio.

Inoltre, le vostre stampe saranno rivestite automaticamente con una pellicola protettiva che ne impedirà lo sbiadimento, oltre a renderle impermeabili e a prova di impronte. Le vostre foto diventeranno, quindi, davvero immortali, non perdendo la loro lucentezza e contrasto nemmeno dopo decenni.

Infine, grazie alla compatibilità con l’app Xiaomi Home potrete controllare la stampante sia dallo smartphone che dal computer, modificando le vostre foto prima della stampa: potrete ruotarle, tagliarle e applicare uno degli 8 filtri a scelta, oltre a selezionare modelli come quello per le fototessere e per il passaporto. Potrete, dunque, gestire in completa autonomia anche le foto per i documenti, eliminando la necessità di dovervi recare dal fotografo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Xiaomi dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

