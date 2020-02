Stampanti fotografiche Canon SELPHY: compatte, portatili e veloci

È un mondo profondamente legato alle immagini quello odierno, con ogni evento vissuto da ognuno di noi, dal più comune e legato alla quotidianità, al più esclusivo e irripetibile, che viene immortalato con fotografie che, una volta condivise, fanno il giro del mondo. Siamo così tanto abituati ad avere sempre a portata di mano le foto dei nostri momenti più belli, soprattutto quelle scattate con il cellulare, che non ci rendiamo conto di quanto il rischio di perderle per sempre sia molto elevato, e di quanto l’assuefazione alla errata percezione che il digitale sia eterno e sempre disponibile, ci esponga al pericolo di un oblio irreversibile al verificarsi di determinati problemi.

Pensiamo allo smarrimento del cellulare, la rottura o il furto di un computer contenente le foto degli ultimi anni delle nostre vite: in caso di problemi seri possiamo ritenerci davvero fortunati se qualche esperto professionista riesce nell’impresa di recuperare le immagini memorizzate su supporti digitali, ma il numero dei casi in cui nulla può essere fatto per recuperare ricordi e foto di momenti speciali è molto più alto di quanto non si pensi. Ecco perché gli esperti consigliano vivamente di stampare le foto che facciamo, magari non tutte, ma quelle più importanti e a cui teniamo di più sicuramente, proprio per avere qualcosa di “reale” da conservare, da custodire gelosamente in qualche cassetto della nostra casa, vere foto da tirare fuori e guardare insieme a parenti e amici senza rinunciare a quella sentimentale magia che solo una foto stampata su carta può dare. È vero, non sempre si può ricorrere a un fotografo o a un servizio di stampa foto online per “fissare” su carta i nostri scatti migliori, ecco perché una soluzione davvero smart per rendere durature nel tempo le foto più belle è quello di utilizzare delle piccole stampanti fotografiche compatte come le stampanti Canon SELPHY, piccoli gioielli di tecnologia che trasformano i nostri ricordi più preziosi in stampe straordinarie che è possibile realizzare ovunque in modalità wireless.

Compatte, portatili e veloci, da utilizzare a casa oppure in viaggio, le Canon SELPHY stampano direttamente da PC, schede di memoria, penne USB e, ovviamente, da smartphone e tablet (Android e iOS) grazie alla connettività oppure tramite l’app Canon PRINT. Nella tradizione che vede inchiostri e toner Canon sempre sinonimo di qualità e resa cromatica senza paragoni, la tecnologia a sublimazione delle stampanti SELPHY assicura stampe fotografiche di qualità professionale con una durata che arriva fino a 100 anni se conservate in un album; infatti, uno speciale rivestimento protettivo sulla stampa assicura che ogni foto sia completamente asciutta e resistente all’acqua, alle ditate e ai graffi.

Ogni stampante Canon della serie SELPHY, dalla piccolissima ed extra compatta SELPHY Square QX10, fino alle top di gamma CP1000 e CP1300, assicura foto di altissima qualità pronte in meno di un minuto e su supporti di dimensioni diverse. Le stampanti SELPHY supportano un’ampia gamma di formati di carta: dal formato ideale per fototessere, alle cartoline fino agli adesivi quadrati che sono perfetti per stampare le immagini inviate da smartphone. Insomma, c’è un formato per ogni esigenza e ogni foto stampata mostrerà quel particolare momento o ricordo in maniera davvero indelebile e al sicuro da ogni pericolo.