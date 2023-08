Siete in procinto di partire per le vacanze e state valutando gli acquisti perfetti per ripartire più carichi a settembre (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio), oppure rimarrete a casa e per questo volete concedervi qualche sfizio? In tal caso gli Star Days di Euronics fanno al caso vostro!

Come vi abbiamo raccontato nella nostra news dedicata, sul sito di Euronics tantissimi prodotti di ogni categoria, dagli elettrodomestici ai notebook, passando per smartphone, monitor e molto altro, sono disponibili a prezzi davvero convenienti. Noi ci siamo occupati di studiare l’intero catalogo, in modo da proporvi 7 offerte che davvero non potete perdervi.

Di seguito troverete, dunque, una lista con i nostri consigli, insieme a una descrizione di ogni prodotto dove vi racconteremo delle loro caratteristiche principali. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve.

Smart TV Samsung The Frame 50″

La Samsung The Frame non è una semplice smart TV, bensì una vera e propria opera d’arte progettata appositamente per chi desidera far fare un salto di qualità al proprio arredamento. La caratteristica principale di questo modello, infatti, è che quando sarà spento mostrerà le immagini che desiderate, trasformandosi in un quadro reale grazie al design a cornice e allo schermo opaco, quindi senza alcun riflesso. Nell’Art Store troverete oltre 2.100 opere d’arte da poter esporre, mentre da accesa potrete godere della tecnologia Quantum Dot per riprodurre il 100% della gamma cromatica, per un realismo massimo in qualsiasi condizione di luminosità. La ciliegina sulla torta? La compatibilità allo Smart Hub di Samsung, dove tutti i vostri film, serie tv e piattaforme streaming preferiti verranno raccolti in un unico e comodo luogo.

Monitor Curvo Samsung Odyssey G5 27″

Il Samsung Odyssey G5 è uno dei monitor più apprezzati in assoluto sul mercato, e questo modello da 27″ è particolarmente imperdibile. Lo schermo curvo, infatti, vi garantirà un campo di visivo eccellente, immergendovi completamente nel lavoro o nel gaming. La risoluzione WQHD (2560×1440), la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il tempo di risposta di soli 1 ms lo rendono perfetto per qualsiasi compito, dalla grafica al gaming, dato che godrete di immagini incredibilmente nitide e dettagliate. Inoltre, è compatibile con le tecnologie AMD FreeSync Premium, che ridurrà tearing, stuttering e input lag, e con l‘HDR10, che garantirà colori brillanti e realistici.

Monitor Asus VA27EHE

Passiamo da un monitor versatile a un modello progettato specificatamente per il lavoro, ovvero l’Asus VA27EHE. La sua caratteristica principale, infatti, è il supporto alla tecnologia Asus Blue Light Filter, che proteggerà i vostri occhi dalla luce blu grazie a quattro filtri dedicati a diverse esigenze d’uso, combinata alla tecnologia Flicker-Free, che ridurrà lo sfarfallio delle immagini. Questa combinazione ridurrà l’affaticamento visivo e altri effetti dannosi che possono essere sperimentati dopo tante ore passate davanti allo schermo. Inoltre, il pannello supporta la tecnologia Asus SpledidPlus Video Intelligence, che ottimizzerà la qualità dell’immagine grazie a contrasto, luminosità, colore e precisione migliorati. Insomma, se siete alla ricerca di un nuovo pannello perfetto per lo smart working così da rientrare dalle vacanze più carichi, questo prodotto è perfetto per voi.

Notebook Lenovo Ideapad 3

Il Lenovo IdeaPad 3, grazie al design sottile e leggero e ai componenti potenti, rappresenta il perfetto compagno per lo studio e il lavoro, soprattutto per chi viaggia tanto. È equipaggiato con il processore Intel Core i7 di 11ª generazione e una scheda grafica dedicata Intel Iris X, una combinazione che promette un’eccezionale potenza di calcolo e prestazioni fluide anche in ambito multitasking. L’aspetto visivo non è da meno, dato che lo schermo Full HD da 15,6 pollici vi offrirà un’ottima risoluzione per la visione di film e serie TV, mentre l’integrazione di altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos arricchirà l’esperienza sonora. Infine, la batteria vi garantirà oltre 8 ore di utilizzo continuo, così da poterlo utilizzare senza problemi anche durante i lunghi viaggi.

Acer Desktop Aspire XC-1760

L’Acer Aspire XC-1760, invece, è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un PC Desktop da utilizzare per lo smartworking e non vuole spendere tanto, dato che con poco più di 500,00€ vi porterete a casa un bundle composto da PC, tastiera e mouse, a cui dovrete aggiungere solamente un monitor (magari proprio uno tra quelli che vi abbiamo proposto). Il processore Intel Core i7 di 11esima generazione vi assicurerà prestazioni ottimali per le attività quotidiane, il lavoro e l’intrattenimento, mentre la scheda grafica NVIDIA GeForce GT 1030 vi consentirà persino di giocare a qualche titolo leggero in modo fluido. Avrete poi a disposizione 1 TB di SSD e 2 TB di HDD per archiviare tutti i vostri file senza problemi di spazio, e persino un altoparlante audio surround 5.1 integrato, caratteristica assolutamente non comune in un PC Desktop, che vi permetterà di ascoltare i vostri contenuti preferiti senza dover collegare una cassa esterna.

Asciugatrice Beko DRX832WI

Passiamo agli elettrodomestici con l’asciugatrice Beko DRX832WI, che rappresenta l’acquisto perfetto in vista della fine dell’estate e dell’inizio della stagione autunnale. Si tratta di uno dei modelli più innovativi della linea, che vi garantirà un’asciugatura perfetta senza dover separare i capi bianchi da quelli colorati, dato che la tecnologia EcoGentle manterrà i colori sempre vivi. Inoltre, il sistema AquaWave tratterà i capi in modo delicato, migliorandone l’asciugatura grazie al vetro curvo dell’oblò e all’esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all’interno del cestello. Infine, il programma silenzioso vi consentirà di far partire l’asciugatrice persino di notte senza disturbare nessun membro della famiglia o i vicini, così da approfittare delle ore in cui l’energia elettrica costa di meno.

Lavatrice Hisense WF3V842BW

L’ultimo prodotto degli Star Days Euronics che vi consigliamo è la lavatrice Hisense WF3V842BW, perfetta per chi è alla ricerca di un modello dotato di tecnologie all’avanguardia che vi assicureranno la totale igienizzazione dei capi, soprattutto se nella vostra famiglia sono presenti bambini o neonati. La sua caratteristica principale è l’utilizzo del vapore, che renderà il vostro bucato più morbido e con meno pieghe, rimuovendo anche i cattivi odori e rimuovendo batteri e allergeni. Inoltre, il potente motore inverter di ultimissima generazione è estremamente efficiente, garantendo migliori performance di lavaggio, risparmiando energia e riducendo al minimo la rumorosità. Infine, lo speciale programma Allergy Care utilizza una temperatura più elevata e un extra risciacquo per eliminare in modo efficace eventuali tracce di detergente dal tessuto, rimuovendo totalmente gli allergeni dai vostri capi.

