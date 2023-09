Starlink, la divisione di SpaceX dedicata alle connessioni satellitari, sembra non aver raggiunto le ambiziose previsioni di clienti, e ricavi, dichiarate agli investitori prima della creazione della rete satellitare. Un rapporto del Wall Street Journal rivela che una presentazione del 2015, utilizzata per raccogliere fondi, prevedeva che entro il 2022 Starlink avrebbe raggiunto 20 milioni di abbonati, generato 12 miliardi di dollari di ricavi e 7 miliardi di dollari di profitto operativo.

Tuttavia, i risultati reali mostrano che nel 2022 i ricavi di Starlink sono stati di soli 1,4 miliardi di dollari, i quali, sebbene in crescita rispetto ai 222 milioni di dollari del 2021, mostrano un progetto ben lungi dal raggiungere il successo dichiarato da Space X.

Starlink, che gestisce una vasta rete di satelliti nell’orbita terrestre bassa (LEO), conta ora più di 1,5 milioni di clienti in tutto il mondo tra consumatori e aziende. Tuttavia, non è neanche lontanamente vicina dal raggiungere le previsioni originali dichiarate da SpaceX, che puntava a raggiungere i 20 milioni di abbonati entro la fine del 2022.

Il problema principale di Starlink sembrano essere proprio i costi elevati che renderebbero il progetto poco abbordabile per i consumatori che necessitano un servizio di questo tipo. Il Wall Street Journal, difatti, sostiene in modo lapidario che chi ha delle entrate tali da permettergli di sottoscrivere un abbonamento con Starlink, risiede già nelle grandi città in cui le connessioni a banda larga tradizionali costano molto meno.

SpaceX sta già lavorando per migliorare la redditività di Starlink, continuando a offrire i terminali utente in perdita e proponendo alcune offerte vantaggiose per aumentare rapidamente il numero di abbonati. Anche per quanto riguarda i terminali, Musk originariamente aveva dichiarato di volerli vendere in forte perdita ma la realtà dei fatti è che i prezzi del servizio hanno oscillato per troppi anni per risultare convincenti e offrire quella stabilità richiesta dai clienti finali.

SpaceX, comunque, è fiduciosa che Starlink diventerà redditizio entro la fine del 2024, anche se i dettagli finanziari specifici non sono stat resi noti. La divisione, infine, potrebbe essere candidata a essere scissa e quotata in borsa in futuro.