Starzplay in Italia, ecco il nuovo servizio streaming video ospitato da Apple

StarzPlay, il nuovo servizio streaming video a pagamento, è comparso sull'app Apple TV. Per ora offre un ristretto numero di serie TV e film.

StarzPlay, il nuovo servizio streaming video a pagamento, è disponibile da qualche settimana anche in Italia. Apple, che per ora lo ospita esclusivamente sulla sua app Apple TV, ne aveva parlato a marzo in sede di presentazione del nuovo servizio Apple TV+ e Apple TV Channels.

StarzPlay al momento offre un ristretto numero di film e Serie TV al prezzo di 4,99 euro al mese – con una settimana di prova gratuita. I titoli comprendono ad esempio: The white Queen, Black Sails, Nashvillle, Boss, Power, Aplì, 7 anni in Tibet, Taxi Driver, Ghost in Shell, Dirty Dancing, etc.

Insomma, si tratta di un timido avvio che anticipa un po’ la strategia di Apple per il futuro. Nel tempo infatti dovrebbe aumentare il numero dei canali: Startz è solo uno dei primi; in altri mercati sono già disponibili HBO, Showtime e altri. È probabile che il portfolio verrà ampliato nei prossimi mesi quando sarà inaugurato a tutti gli effetti Apple TV+.

“Abbonandosi ai nuovi Apple TV Channels, tra cui HBO, SHOWTIME e Starz, gli utenti pagheranno solo i servizi che desiderano e potranno guardare tutto on demand, anche offline, con una qualità video e audio incredibile. Inoltre, potranno vedere sport, news e canali satellitari, e persino acquistare o noleggiare film e programmi da iTunes: tutto direttamente dall’app Apple TV, nuova e personalizzata”, spiegò Apple genericamente mesi fa. “A partire da maggio, sarà possibile abbonarsi ai propri canali preferiti, scegliendoli tra gli Apple TV Channels, e guardarli nell’app Apple TV, senza bisogno di app, password e account aggiuntivi. Oltre a celebri canali come HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade e Noggin, gli Apple TV Channels includeranno nuovi servizi come MTV Hits, e se ne aggiungeranno altri da tutto il mondo”.

L’App Apple TV al momento è solo disponibile su iPhone, iPad, Apple TV 4K e Apple TV HD, ma in futuro farà la sua comparsa sui Mac, sulle Smart TV Samsung e alcuni decoder e chiavette.