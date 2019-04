Stasera Marte e la Luna in congiunzione sulla linea del tramonto

Luna, Marte e Aldebaran in congiunzione all'orizzonte nella costellazione del Toro. Lo spettacolo si vedrà questa sera fra le 20 e mazzanotte.

Questa sera fra le 20 e mezzanotte affacciatevi alla finestra e volgete lo sguardo poco sopra all’orizzonte, in direzione della costellazione del Toro. Si vedrà una combinazione rara: una falce di Luna affiancata a Marte. In realtà il duetto è già in posizione, ma la luce del Sole impedisce di apprezzarla. Bisogna quindi attendere il tramonto, quando la poca luce permettere una buona visibilità.

Lo spettacolo dovrebbe essere ancora più emozionante vista la presenza di altri oggetti celesti in cielo, come la stella protagonista della costellazione del Toro, la stella Aldebaran, posizionata a sinistra della Luna. Marte invece sarà a destra.

Come sempre il problema dell’osservazione sarà la luce artificiale: per la migliore visione possibile bisognerebbe posizionarsi in un luogo con il minimo inquinamento luminoso possibile. Per osservare la congiunzione non servono telescopi, al massimo un binocolo se volete dare uno sguardo più ravvicinato agli oggetti celesti.