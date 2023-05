Se cercate un modo intelligente per monitorare le condizioni meteorologiche, avendo quindi la possibilità di prepararsi per eventuali cambiamenti improvvisi, come temporali o sbalzi di temperatura, sappiate che esistono diversi dispositivi smart in grado di fornire informazioni meteorologiche precise e in tempo reale. Uno di questi è in sconto del 22% su Amazon, pertanto potrebbe essere una buona occasione per acquistarlo.

Parliamo della stazione meteo Netatmo Nws01-Ec acquistabile in queste ore a soli 131,99€. Le offerte su questa tipologia di prodotti sono solite scadere in fretta, pertanto vi invitiamo a cogliere al volo questa opportunità, soprattutto se stavate valutando una stazione meteo smart anziché una tradizionale.

Come avrete intuito, questo modello è diverso da molte altre stazioni meteo, sia per la mancanza di uno schermo che per la presenza di un elevato numero di funzioni avanzate. Il monitoraggio della temperatura, dell’umidità e della qualità dell’aria avverrà tramite smartphone o tablet, ricorrendo chiaramente all’applicazione dedicata. Ciò permette ai due sensori, uno interno e uno esterno, di essere molto compatti, dandovi la possibilità di appoggiarli dove una stazione meteo con un grande display non potrebbe mai essere posizionata.

Tramite i suoi sensori ad alta precisione, Netatmo Nws01-Ec monitorerà anche il livello acustico, la pressione atmosferica e altri parametri relativi all’ambiente. La tecnologia al suo interno farà poi in modo che possiate ricevere avvisi in tempo reale quando la vostra stanza necessita di essere arieggiata, ma non solo. Se avete infatti un termostato smart, Netatmo Nws01-Ec sarà in grado di regolarlo in base alla temperatura esterna che, come detto, sarà costantemente monitorata da uno dei due sensori. L’integrazione con Alexa e Siri completerà quella che sarà un’esperienza utente intuitiva, consentendovi di controllare il dispositivo anche tramite comandi vocali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

